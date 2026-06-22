Asociația Forța Fermierilor va participa la consultările cu autoritățile, însă nu renunță la proteste.

Asociația Forța Fermierilor insistă asupra menținerii cotei reduse TVA de 8% pentru sectorul agricol.

În cazul în care autoritățile vor promova uniformizarea politicii fiscale și aplicarea cotei standard de 20%, organizația solicită ca diferența de 12 puncte procentuale să rămână pe conturile agricultorilor și să nu fie virată la bugetul de stat, transmite radiomoldova.md.

Poziția a fost adoptată în cadrul ședinței consiliului organizației, pe 22 iunie.

Organizația a menționat că întâlnirea cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, nu a adus rezultatele așteptate. Potrivit reprezentanților asociației, șeful Ministerului Finanțelor nu ia în considerare toate consecințele negative ale majorării cotei TVA pentru producătorii agricoli micro, mici și mijlocii. Totodată, „Forța Fermierilor” a apreciat pozitiv poziția unor deputați ai partidului de guvernământ, care au manifestat disponibilitate pentru discutarea problemei.

În urma deliberărilor, organizația a decis să participe la consultările privind elaborarea poziției Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) referitor la cota TVA în agricultură, însă „solicită urgentarea acestora”.

Organizația declară că nu va susține nicio variantă care prevede creșterea poverii fiscale asupra fermierilor. Potrivit reprezentanților asociației, majorarea TVA la 20% poate duce la creșterea prețurilor la produsele alimentare, medicamente, gazele naturale și energia electrică, afectând nu doar sectorul agricol, ci întreaga populație a țării.

În privința protestelor anunțate de agricultori pentru data de 24 iunie, Forța Fermierilor și-a reiterat sprijinul și a anunțat că va oferi asistență pentru desfășurarea acestora.

Autoritățile spun că prin eliminarea cotelor reduse de TVA este promovat un sistem mai uniform de taxare. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, obiectivul reformei nu este creșterea poverii fiscale, ci redistribuirea echitabilă a beneficiilor prin mecanisme de compensare directă a populației. Totodată, oficialul a negat scenariului unei creșteri accelerate a prețurilor.