ARCOM a răspuns criticilor privind primele salariale de 15 milioane de lei.

ARCOM a declarat că aproape 15 milioane de lei, prevăzuți în buget pentru prime de performanță și ajutoare materiale, reprezintă doar un plafon maxim estimativ și nu provin din bugetul de stat.

Precizările au urmat după publicarea unor informații potrivit cărora instituția condusă de Sergiu Gaibu a bugetat aproape 15 milioane de lei pentru prime și ajutoare materiale, pe lângă fondul salariilor de bază de 29,5 milioane de lei, transmite bani.md.

Potrivit ARCOM, instituția funcționează pe principiul autofinanțării și nu utilizează bani proveniți din taxele și impozitele generale achitate de cetățeni.

„Finanțarea autorității nu se realizează din bugetul de stat. Cheltuielile sunt acoperite integral din venituri proprii, constituite din plățile de reglementare și monitorizare achitate de operatorii activi pe piața comunicațiilor electronice și poștale”, se arată în răspunsul transmis redacției.

Instituția argumentează că politica de salarizare trebuie să fie competitivă pentru a putea atrage și păstra specialiști în domenii precum comunicațiile electronice, securitatea cibernetică, radiocomunicațiile și analiza de piață.

ARCOM a precizat că suma de 15 milioane de lei reprezintă limita maximă planificată. Primele de performanță sunt acordate doar în urma evaluării activității angajaților, iar ajutorul material este oferit în conformitate cu legislația și contractul colectiv de muncă sau în situații excepționale de viață.

Instituția a subliniat că plățile efective pot fi efectuate doar în limita veniturilor reale obținute și cu respectarea cerințelor de control financiar și audit intern.