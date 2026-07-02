Arabia Saudită rămâne principala piață de desfacere pentru înghețata moldovenească.

Arabia Saudită își menține poziția de lider absolut printre cumpărătorii de înghețată moldovenească, achiziționând, în anul trecut, în jur de 800 de tone, în top urmând Emiratele Arabe Unite cu circa 700 de tone.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS), fabricile autohtone au produs, în 2025, peste 15.5 tone de înghețată, iar alte 1.5 tone au fost importate din Ucraina, informează Radio Moldova.

Pe lângă statele din Orientul Mijlociu, și România reprezintă o piață importantă pentru înghețată „made in Moldova”. Statul vecin a important în 2025 circa 400 de kilograme produse în stânga Prutului.

Anul trecut, înghețata din Moldova a fost exportată și în Coasta de Fildeș, Kosovo, Togo, Mali, Albania, Burkina Faso și Israel.

În ultimele două decenii, geografia exportului de înghețată moldovenească s-a schimbat semnificativ.

Dacă anterior livrările erau relativ mici și orientate în principal spre țările din Orientul Mijlociu și Africa, iar până în 2020 cel mai mare cumpărător rămânea Irak, din 2021 lider a devenit Arabia Saudită. Urmează Emiratele Arabe Unite și România.

Datele BNS mai arată că, în 2025, Republica Moldova a importat aproximativ 1.500 de tone de înghețată din Ucraina, țara care își menține poziția de lider din 2005, cu excepția anilor 2008 și 2009, când a cedat în fața Turciei.

Pe următoarele locuri se situează Belarus cu circa 330 de kilograme, și România - cu aproximativ 260 de kilograme de înghețată.

În topul importatorilor se mai regăsesc Germania, Polonia, Ungaria, Franța, Belgia, Lituania și Cehia.

În perioada anilor 2005 - 2015, cele mai mari cantități de înghețată veneau din Ucraina, Federația Rusă, Turcia și Belarus, iar în ultimul deceniu - din România, Polonia, Ungaria, Germania, Franța, Belgia, state membre a Uniunii Europene.

În ceea ce privește producția internă, datele preliminare arată că, în 2025, au fost produse peste 15.5 tone de înghețată și alte forme de gheață comestibilă, în scădere față de peste 17.1 tone raportate în 2024.

Evoluția din ultimii ani arată că producția a fost afectată semnificativ în perioada pandemiei. După un vârf de aproape 17.5 tone în 2018, volumul a coborât la aproximativ 13.2 tone în 2020 și 2021.

Ulterior, sectorul și-a revenit treptat, depășind din nou pragul de 15.7 tone în 2022 și 2023, atingând un nou apogeu în 2024.