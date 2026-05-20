Aproape un sfert dintre controalele ANSA au dus la descoperirea unor probleme.

În total, ANSA a identificat abateri în peste 4.000 dintre cele peste 18.000 de controale, adică în 23% din cazuri, transmite noi.md cu referire la ipn.md.

Datele au fost prezentate în cadrul audierilor publice ale instituției în Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară.

Potrivit ANSA, rata de executare a controalelor a fost de peste 99%, ceea ce o plasează în topul autorităților de control, după acest indicator. În același timp, ANSA a efectuat circa 3.000 de controale în unități care nu practică activitate de întreprinzător, inclusiv școli, grădinițe, instituții balneare și penitenciare, cu accent pe alimentația copiilor.

Totodată, au fost emise peste 6.000 de prescripții și măsuri restrictive, în unele cazuri fiind dispuse mai multe măsuri în cadrul aceluiași control. În total, ANSA a aplicat amenzi în valoare de circa 10 milioane de lei.

Directorul general al ANSA, Radu Musteața, a menționat că numărul controalelor inopinate a crescut cu circa 13% față de 2024, iar 84% dintre acestea au fost efectuate la solicitarea agenților economici, în special pentru eliberarea actelor permisive.

ANSA menționează că numărul controalelor planificate s-a redus în această perioadă, ca urmare a aplicării procedurilor de evaluare a riscurilor.

Anul acesta, ANSA își propune menținerea unei rate înalte de executare a controalelor și a programelor de monitorizare, consolidarea laboratoarelor și acreditarea a cel puțin 15 metode noi pentru efectuarea analizelor în domeniul sanitar-veterinar.