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ipn
2 Iulie 2026, 22:06
19
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Aproape o treime dintre locuințele din țară nu au apă și canalizare

Aproape o treime dintre locuințele din Republica Moldova nu sunt conectate nici la rețeaua de apă, nici la canalizare.

Aproape o treime dintre locuințele din țară nu au apă și canalizare.
Aproape o treime dintre locuințele din țară nu au apă și canalizare.

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la 1 ianuarie, 68,2% dintre locuințe aveau acces la apeduct, iar 66% dispuneau de canalizare, transmite ipn.md.

În total, fondul locativ oficial a ajuns la 1,365 milioane de locuințe, în creștere cu 2,1% față de începutul anului 2025. Suprafața totală a locuințelor a depășit 93,3 milioane de metri pătrați, în creștere cu 1,7% într-un an.

Cele mai multe locuințe sunt în regiunea de nord (29,1%), urmată de regiunea centru (27,4%), municipiul Chișinău (26,4%), regiunea sud (13,3%) și UTA Găgăuzia (3,8%).

Datele BNS arată că peste jumătate dintre locuințe se află în mediul rural – 54,8% (748.000), în timp ce în mediul urban sunt 45,2% (617.400).

În ceea ce privește încălzirea, mai puțin de jumătate dintre locuințe sunt conectate la sistemul centralizat (47,3%). Cele mai multe locuințe sunt cu trei camere, care reprezintă 35,9% din total.

Sursă
ipn
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