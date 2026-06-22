Apelul industriei HoReCa către autorități: Nu ucideți găina care face ouă de aur.

Asociația Națională a Restaurantelor și a Localurilor de Agrement din Republica Moldova (MĂR) susține că majorarea TVA în sectorul HoReCa ar putea afecta investițiile, locurile de muncă și competitivitatea economiei.

Acest lucru este menționat în concluziile unui studiu realizat în parteneriat cu Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) și Consiliul Ospitalității Iași (HOTRECC Iași), informează bani.md.

Analiza compară evoluția industriei ospitalității din Republica Moldova și România în perioada 2018–2025 și evidențiază rolul politicilor fiscale și al predictibilității legislative în dezvoltarea sectorului.

Potrivit studiului, industria ospitalității din Republica Moldova a reușit să își mențină competitivitatea în pofida pandemiei, crizei energetice, inflației și efectelor războiului din regiune. În perioada analizată, veniturile companiilor din eșantion au crescut cu peste 300%, iar profitul s-a majorat cu aproape 276%.

În contrast, datele analizate pentru România arată că, deși veniturile companiilor au continuat să crească, profitabilitatea s-a redus semnificativ, apropiindu-se de zero. Autorii studiului susțin că această evoluție demonstrează că majorarea cifrei de afaceri nu garantează sustenabilitatea unei industrii atunci când companiile sunt supuse unor presiuni fiscale și administrative ridicate.

Asociația MĂR consideră că unul dintre factorii care au contribuit la performanța sectorului din Republica Moldova a fost menținerea unui regim fiscal adaptat specificului industriei, inclusiv aplicarea unei cote diferențiate de TVA.

Potrivit organizației, în perioada în care HoReCa a beneficiat de condiții fiscale favorabile, companiile au continuat să investească, să creeze locuri de muncă și să contribuie la dezvoltarea turismului și a economiei locale.

„Datele acestui studiu demonstrează că succesul industriei ospitalității nu este rezultatul unei singure măsuri, ci al unui ecosistem construit prin colaborarea dintre antreprenori, autorități și partenerii de dezvoltare. Republica Moldova a reușit să transforme o perioadă marcată de crize într-o oportunitate de creștere economică”, a declarat președintele Asociației MĂR, Nicolae Hudic.

Reprezentanții industriei îndeamnă autoritățile să continue dialogul cu mediul de afaceri și să adopte politici bazate pe evaluarea impactului economic și pe predictibilitatea deciziilor fiscale.

Potrivit studiului, industria HoReCa are un rol important în economie prin contribuția sa la ocuparea forței de muncă, dezvoltarea turismului, atragerea investițiilor și promovarea imaginii Republicii Moldova. Autorii avertizează că suprapunerea unor majorări fiscale peste alte presiuni economice poate reduce capacitatea companiilor de a investi și poate afecta sustenabilitatea întregului sector.

În politica fiscală pentru anul 2027, Ministerul Finanțelor propune uniformizarea TVA la 20%, care în prezent pentru HoReCa este de 8%.