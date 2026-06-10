Apă britanică sub brandul din Chișinău: Prețul în R. Moldova va depăși 60 de lei pe sticlă

Doar că aceasta va fi livrată nu din Chișinău, ci din Marea Britanie și, prin urmare, va costa peste 60 de lei pentru jumătate de litru. Nu doar din cauza costurilor ridicate de transport, ci și pentru că apa britanică va fi îmbuteliată în sticle de aluminiu. Ideea aparține diasporei moldovenești, care speră să vândă apa în primul rând turiștilor. Acestui business i s-a dat undă verde, transmite tv8.md.

„Producătorul de apă deține un certificat emis de organizația internațională de certificare INTERECT ICI Global, care confirmă conformitatea cu standardul internațional de siguranță a alimentelor și cerințele stricte privind calitatea și siguranța produsului.”

Apa, îmbuteliată în sticle reciclate de aluminiu, va fi importată de o companie din țara noastră, filială a unei companii britanice. Dacă afacerea va fi lansată, 0,33% din veniturile din vânzarea apei vor merge în bugetul municipal.

— Întrebarea este dacă este un fel de strategie de marketing pentru această companie să vândă această apă?

— Ei doresc ca sticlele de aluminiu, care ulterior pot fi reciclate, să fie folosite, de exemplu, de turiști care, venind în oraș, cumpără o sticlă și o folosesc de mai multe ori. Din punctul meu de vedere, compania își creează o imagine… — Este avantajos atât pentru ea, cât și pentru municipalitate.

Victor Nichiforov, care a locuit în Marea Britanie până anul trecut, spune că proiectul a luat naștere din dorul de țară.

„Vom vedea unde se va manifesta interesul, pentru început doar în Chișinău, pentru România avem proiecte separate, posibil, de exemplu, cu Bucureștiul, cu fiecare oraș în parte. Planificăm să vindem apa în toate locurile turistice, cum ar fi parcuri, chioșcuri, sau vom vedea, poate vom cere permisiunea primăriei să instalăm automate de vânzare în anumite locuri turistice, vom vedea, depinde de acordurile pe care le vom încheia cu primăria”, a spus fondatorul companiei Victor Nichiforov.

Sticla de aluminiu de jumătate de litru cu apă necarbogazoasă, importată din Marea Britanie, va costa la fel ca o sticlă de alcool tare. Victor Nichiforov speră să vândă apa cu 60 de lei, iar dacă se ia în calcul și adaosul comercial, prețul va fi cu siguranță mai mare. Omul de afaceri nu este sigur de succesul proiectului, așa că pentru început va investi o sută de mii de euro în producție și importul a 50.000 de sticle.