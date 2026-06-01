Antreprenorii trag un semnal de alarmă: Creșterea TVA la 20% va duce la închiderea localurilor.

Creșterea TVA pentru sectorul HoReCa de la 8% la 20% poate deveni un șoc fiscal care va declanșa o reacție în lanț.

Reprezentanții industriei trag un semnal de alarmă: majorarea taxelor va duce la scumpirea serviciilor, pierderea clienților și închiderea localurilor.

Potrivit directoarei executive a Asociației Naționale a Localurilor și Restaurantelor, Olga Calmîș, consecințele noii politici fiscale vor afecta atât antreprenorii, cât și consumatorii finali, scrie jurnal.md.

„Astăzi cota este de 8%, iar dacă va fi majorată la 20%, va fi un șoc pentru întregul lanț alimentar. În primul rând va avea de suferit consumatorul. În majoritatea unităților de alimentație publică și din sectorul hotelier costurile vor crește cu 15–25%, iar în unele cazuri până la 30%”, a avertizat Calmîș.

Proiectul de reformă fiscală provoacă îngrijorări serioase și în rândul proprietarilor de afaceri. Marina Teleaga, care administrează un restaurant de peste 30 de ani, se teme că majorarea TVA va reduce fluxul de clienți și va pune în pericol întreaga sa afacere.

„În orice țară europeană cota HoReCa este între 6 și 11%, nu mai mult. Dacă la noi va fi mai mare — nu vom rezista. Nici în cele mai rele coșmaruri nu vreau să văd o majorare. Nu putem să mărim prețurile: oamenii vor exclude restaurantele din bugetul familiei în primul rând. Vom pierde din nou angajați și pur și simplu nu vom supraviețui”, a spus Teleaga.

Totodată, un studiu recent al Asociației Naționale a Localurilor și Restaurantelor arată că sectorul ospitalității din Moldova a reușit să-și păstreze reziliența în ultimii ani, în ciuda pandemiei, crizei energetice, inflației și consecințelor războiului din regiune. Veniturile din domeniu au crescut cu peste 300%, profitul — aproape cu 276%, iar ponderea HoReCa în PIB-ul țării a ajuns la 1,8%.

Cu toate acestea, potrivit jucătorilor de pe piață, majorarea TVA ar putea anula aceste realizări și ar arunca sectorul înapoi, lipsindu-l de competitivitate și clienți.