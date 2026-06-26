ANTA: Olanda introduce un nou sistem de taxare rutieră pentru camioane.

Începând cu 1 iulie, în Olanda va fi introdus un nou sistem de taxare a drumurilor pentru camioanele cu masa maximă admisă peste 3,5 tone.

Agenția Națională pentru Transport Auto (ANTA) avertizează operatorii de transport din Republica Moldova despre înlocuirea sistemului actual de viniete europene, iar nerespectarea noilor reguli poate atrage amenzi de până la 800 de euro, transmite deschide.md.

Potrivit ANTA, noua taxă rutieră va fi calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși pe drumurile cu taxă și de clasa de emisii CO₂ a vehiculului. Camioanele cu un nivel mai scăzut de emisii vor plăti taxe mai mici.

Tarifele inițiale vor fi valabile din 1 iulie până la 1 septembrie 2026, după care, până la 1 ianuarie 2027, vor intra în vigoare tarife reduse. Nivelul taxei pentru anul 2027 va fi anunțat în octombrie 2026.

ANTA precizează că, înainte de intrarea în vigoare a noului sistem, toate camioanele vizate trebuie să fie echipate cu un dispozitiv la bord (OBU), instalat în baza unui contract cu un furnizor autorizat de servicii de taxare rutieră din Olanda.

Autoritățile olandeze vor verifica dacă vehiculele sunt echipate cu OBU funcțional și dacă taxele de drum au fost plătite.

În caz de nerespectare a cerințelor, lipsa unui contract cu un furnizor autorizat va fi sancționată cu o amendă de 800 de euro, iar utilizarea unui OBU dezactivat, defect sau instalat pe un alt vehicul va atrage o amendă de 500 de euro. În primele șase luni de funcționare a noului sistem, cuantumul amenzilor va fi redus cu 50%.

ANTA recomandă operatorilor care utilizează deja sisteme electronice europene de taxare rutieră să verifice dacă este necesară extinderea contractelor existente pentru a include sistemul olandez de taxare rutieră.