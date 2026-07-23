ANRE: Tariful actual la gaz nu mai acoperă costurile de achiziție ale furnizorului.

Prețul actual plătit de consumatori pentru gazul natural nu mai acoperă costurile furnizorului pentru achiziție, iar diferența acumulată de la începutul anului a ajuns la zeci de milioane de lei.

Aceasta este una dintre cauzele invocate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru necesitatea revizuirii tarifului la gazul natural, informează IPN, scrie rupor.md.

La conferința de presă, directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că deviația financiară acumulată de compania Energocom în perioada ianuarie-iulie este estimată la 106 milioane de lei. Totuși, ANRE a recunoscut ca justificate 93 de milioane de lei, deoarece o parte din cheltuieli a fost considerată nejustificată.

Potrivit acestuia, la începutul lunii februarie, cotațiile pe bursa olandeză de gaze TTF, folosite ca bază pentru contractele de achiziție a gazului, erau între 33 și 38 euro pe MWh. După agravarea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile s-au dublat, iar această situație a persistat în lunile următoare.

ANRE propune stabilirea unui tarif apropiat de cel solicitat de Energocom: 18,80 lei pentru un metru cub de gaz fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai puțin decât a cerut furnizorul.

Pentru consumatorii casnici, tariful propus va fi de 20,30 lei pentru un metru cub, TVA inclus. Decizia finală va fi luată de consiliul administrativ al ANRE.