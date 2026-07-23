theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Iulie 2026, 19:20
1 278
Copiază linkul
Link copiat

ANRE: Tariful actual la gaz nu mai acoperă costurile de achiziție ale furnizorului

Prețul actual plătit de consumatori pentru gazul natural nu mai acoperă costurile furnizorului pentru achiziție, iar diferența acumulată de la începutul anului a ajuns la zeci de milioane de lei.

ANRE: Tariful actual la gaz nu mai acoperă costurile de achiziție ale furnizorului.
ANRE: Tariful actual la gaz nu mai acoperă costurile de achiziție ale furnizorului.

Aceasta este una dintre cauzele invocate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru necesitatea revizuirii tarifului la gazul natural, informează IPN, scrie rupor.md.

La conferința de presă, directorul ANRE, Constantin Borosan, a declarat că deviația financiară acumulată de compania Energocom în perioada ianuarie-iulie este estimată la 106 milioane de lei. Totuși, ANRE a recunoscut ca justificate 93 de milioane de lei, deoarece o parte din cheltuieli a fost considerată nejustificată.

Potrivit acestuia, la începutul lunii februarie, cotațiile pe bursa olandeză de gaze TTF, folosite ca bază pentru contractele de achiziție a gazului, erau între 33 și 38 euro pe MWh. După agravarea conflictului din Orientul Mijlociu, prețurile s-au dublat, iar această situație a persistat în lunile următoare.

ANRE propune stabilirea unui tarif apropiat de cel solicitat de Energocom: 18,80 lei pentru un metru cub de gaz fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai puțin decât a cerut furnizorul.

Pentru consumatorii casnici, tariful propus va fi de 20,30 lei pentru un metru cub, TVA inclus. Decizia finală va fi luată de consiliul administrativ al ANRE.

Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici