ANRE: Tarifele la energia electrică pentru consumatori nu se modifică.

Motivul clarificărilor a fost publicarea pe site-ul oficial al autorității de reglementare a proiectelor privind noile prețuri reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă opțiune. ANRE a subliniat că aceste proiecte nu vizează majoritatea consumatorilor casnici și comerciali și nu prevăd majorarea tarifelor în vigoare.

Proiectele respective vizează exclusiv serviciul de furnizare a energiei electrice de ultimă opțiune și se aplică doar consumatorilor care, în situațiile prevăzute de legislație, rămân temporar fără furnizor și sunt preluați de furnizorii desemnați pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică.

Prin urmare, proiectele publicate nu au impact asupra prețurilor reglementate achitate de consumatorii finali de energie electrică.

Conform metodologiei în vigoare, ANRE aprobă trimestrial prețurile reglementate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice de ultimă opțiune. La elaborarea proiectelor au fost luate în considerare prețurile prognozate de procurare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă opțiune pentru perioada iulie–septembrie 2026, a tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție, precum și a costurilor aferente operării pieței de energie electrică.

Așadar, informația despre o posibilă scumpire a energiei electrice pentru populație nu corespunde proiectelor de decizii publicate de regulator.