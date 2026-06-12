theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Point.md logoPoint
12 Iunie 2026, 16:14
3 409
Copiază linkul
Link copiat

ANRE: Tarifele la energia electrică pentru consumatori nu se modifică

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează consumatorii că prețurile reglementate la energia electrică aplicate consumatorilor finali nu se modifică.

ANRE: Tarifele la energia electrică pentru consumatori nu se modifică.
ANRE: Tarifele la energia electrică pentru consumatori nu se modifică.

Motivul clarificărilor a fost publicarea pe site-ul oficial al autorității de reglementare a proiectelor privind noile prețuri reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorii de ultimă opțiune. ANRE a subliniat că aceste proiecte nu vizează majoritatea consumatorilor casnici și comerciali și nu prevăd majorarea tarifelor în vigoare.

Proiectele respective vizează exclusiv serviciul de furnizare a energiei electrice de ultimă opțiune și se aplică doar consumatorilor care, în situațiile prevăzute de legislație, rămân temporar fără furnizor și sunt preluați de furnizorii desemnați pentru a asigura continuitatea alimentării cu energie electrică. 

Prin urmare, proiectele publicate nu au impact asupra prețurilor reglementate achitate de consumatorii finali de energie electrică.

Conform metodologiei în vigoare, ANRE aprobă trimestrial prețurile reglementate pentru serviciul de furnizare a energiei electrice de ultimă opțiune. La elaborarea proiectelor au fost luate în considerare prețurile prognozate de procurare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă opțiune pentru perioada iulie–septembrie 2026, a tarifelor pentru serviciile de transport și distribuție, precum și a costurilor aferente operării pieței de energie electrică.

Așadar, informația despre o posibilă scumpire a energiei electrice pentru populație nu corespunde proiectelor de decizii publicate de regulator.

Sursă
Point.md logoPoint
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici