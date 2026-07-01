ANRE reduce costurile Premier Energy cu 120 milioane de lei și majorează tarifele la apă.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus cu aproape 120 de milioane de lei costurile solicitate de Premier Energy Distribution pentru serviciul de distribuție a energiei electrice în anul de bază 2026.

Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație al ANRE, care susține că a acceptat doar cheltuielile considerate justificate și necesare pentru prestarea serviciului, transmite bani.md.

Operatorul ceruse aprobarea unor costuri totale de 792,6 milioane de lei, însă ANRE a diminuat această sumă cu aproximativ 119,7 milioane de lei, după analiza cheltuielilor efectiv înregistrate și aplicarea principiului costurilor justificate.

Potrivit hotărârii, cele mai importante categorii de costuri aprobate includ 172,5 milioane de lei pentru cheltuielile de personal aferente distribuției, întreținerii și exploatării rețelelor, 181,1 milioane de lei pentru măsurarea energiei electrice, 158,5 milioane de lei pentru lucrările de întreținere și exploatare contractate de la terți, 126,7 milioane de lei pentru distribuire și cheltuieli administrative, precum și 34,2 milioane de lei pentru materiale necesare întreținerii rețelelor.

ANRE afirmă că reducerea față de suma solicitată reflectă angajamentul instituției de a reglementa tarifele pe baza cheltuielilor reale și strict necesare, pentru a asigura prestarea sigură și calitativă a serviciului de distribuție a energiei electrice.

În aceeași ședință, Consiliul de Administrație al ANRE a aprobat și noi tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare în localitățile Măgdăcești, Leova și Sîngerei.

Astfel, la Apă-Canal Măgdăcești, tariful la apa potabilă pentru consumatorii casnici va crește la 11,99 lei/metrul cub, cu 2,43 lei mai mult decât în prezent, iar pentru consumatorii noncasnici la 11,99 lei/metrul cub, cu 1,69 lei peste nivelul actual. Tariful la canalizare pentru consumatorii casnici urcă la 18,87 lei/metrul cub (+2,87 lei), în timp ce pentru consumatorii noncasnici rămâne neschimbat, la 20 lei/metrul cub.

La Apă-Canal Leova, consumatorii casnici vor achita 25,29 lei/metrul cub pentru apă potabilă, cu 2,31 lei mai mult decât în prezent, în timp ce tariful pentru consumatorii noncasnici rămâne la 30 lei/metrul cub. Pentru canalizare, tariful destinat consumatorilor casnici crește la 13,53 lei/metrul cub (+1,12 lei), iar cel aplicat consumatorilor noncasnici rămâne neschimbat, la 29,74 lei/metrul cub.

În cazul Apă-Canal Sângerei, tariful la apă pentru consumatorii casnici rămâne neschimbat, la 23,57 lei/metrul cub, în timp ce pentru consumatorii noncasnici scade cu 2,21 lei, până la 35,17 lei/metrul cub. Tariful la canalizare pentru consumatorii casnici crește cu 0,80 lei, până la 15,91 lei/metrul cub, iar pentru consumatorii noncasnici rămâne la nivelul actual, de 33,69 lei/metrul cub.