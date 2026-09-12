ANRE, despre scumpirea carburanților: Creșterea prețurilor mondiale la produsele petroliere amplifică presiunea.

În ultimele două săptămâni, pe fondul escaladării tensiunilor din Orient și al riscurilor pentru livrările globale de produse petroliere, cotațiile Platts pentru motorină au crescut cu 265 de dolari pe tonă, adică cu 20,3%.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că creșterea semnificativă a cotațiilor mondiale la produsele petroliere intensifică presiunea asupra prețurilor cu amănuntul ale combustibililor în Republica Moldova. Cotațiile la benzină au crescut cu 105 dolari pe tonă, sau cu 8,6%, scrie rupor.md.

Totodată, informează ANRE, în această săptămână a fost înregistrată o creștere semnificativă a prețului mondial al petrolului de marca Brent, care a depășit pragul de 107 dolari pe baril deja pentru a treia oară în ultimii 10 ani. În aceste condiții, pentru perioada 12-14 septembrie, în Moldova au fost stabilite următoarele prețuri la combustibil:

33,04 lei/litru — pentru benzina A-95 (+27 bani);

34,46 lei/litru — pentru motorina standard (+60 bani).

Comentând livrările de produse petroliere, ANRE menționează că, deși piața rămâne în continuare expusă tendințelor regionale și internaționale, care pot afecta lanțurile de aprovizionare, nivelul stocurilor a fost restabilit și se află sub monitorizarea permanentă a structurilor responsabile.

Potrivit datelor ANRE, în prezent, stocurile de motorină acoperă aproximativ 10 zile de consum, iar cele de benzină — circa 20 de zile. Aceste volume asigură necesitățile curente ale pieței în condițiile în care situația de criză, care a provocat deficitul de produse petroliere și a perturbat lanțurile logistice, nu a fost încă depășită.

ANRE menționează că mecanismul actual de formare a prețurilor-plafon este transparent și previzibil, iar calculele sunt efectuate conform unor formule și parametri clar stabiliți.