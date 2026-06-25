ANRE a majorat marja comercială la combustibil: Benzina și motorina se pot scumpi.

ANRE a aprobat, noile valori ale marjei comerciale specifice care vor fi utilizate în calculul prețurilor maximale de comercializare cu amănuntul pentru benzina și motorina standard în semestrul II al anului 2026.

Potrivit deciziei, din data de 1 iulie 2026, marja comercială specifică va fi de 3,82 lei/litru pentru benzină și 3,84 lei/litru pentru motorină, cu 20 de bani mai mult față de nivelul actual, informează bani.md.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) precizează că ajustarea este efectuată semestrial, în conformitate cu prevederile legale, și are la bază evoluția indicelui prețurilor de consum publicat de Biroul Național de Statistică.

Marja comercială specifică reprezintă una dintre componentele incluse în structura prețului maximal al produselor petroliere principale de tip standard. Aceasta este destinată, în principal, acoperirii cheltuielilor suportate de operatorii de pe piață pentru activitatea de comercializare a carburanților.

Totodată, valorile aprobate includ și contribuția fixă pentru eficiență energetică, prevăzută de legislația națională și inclusă în prețul carburanților. Cuantumul acesteia este stabilit separat, în baza Programului privind implementarea schemei de obligații în domeniul eficienței energetice pentru perioada 2024–2026, aprobat de Guvern.

Majorarea marjei comerciale nu înseamnă automat o creștere cu 20 de bani a prețurilor la pompă, întrucât prețurile maximale sunt influențate și de evoluția cotațiilor internaționale Platts și de cursul oficial al leului față de dolar.