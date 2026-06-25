ANRE a aprobat prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale.

În cadrul ședinței publice din 25 iunie 2026, Consiliul de administrație al ANRE a aprobat prețurile reglementate pentru furnizarea de ultimă opțiune a energiei electrice și a gazelor naturale.

Deciziile au fost adoptate în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare și au drept scop asigurarea funcționării mecanismului de furnizare de ultimă opțiune, un instrument de protecție a consumatorilor care garantează continuitatea aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale în situații excepționale, transmite noi.md.

Furnizarea de ultimă opțiune intervine atunci când un consumator rămâne temporar fără furnizor, ca urmare a retragerii licenței acestuia, încetării activității sau a imposibilității furnizorului de a-și îndeplini obligațiile de furnizare. În astfel de cazuri, consumatorul este preluat automat de un furnizor desemnat de ANRE, pentru a evita întreruperea livrării energiei electrice sau a gazelor naturale.

Prețurile aprobate de ANRE se aplică exclusiv consumatorilor aflați în acest regim special de furnizare și nu afectează consumatorii care beneficiază de servicii de furnizare în condiții obișnuite. Astfel, deciziile adoptate nu presupun modificarea prețurilor la energia electrică aplicate consumatorilor finali și nici a prețurilor la gazele naturale achitate de consumatorii deserviți în cadrul serviciului public.

În cazul energiei electrice, prețurile pentru furnizarea de ultimă opțiune sunt aprobate trimestrial, în conformitate cu metodologia în vigoare, în baza costurilor reglementate aferente procurării energiei electrice, serviciilor de transport și distribuție, precum și operării pieței de energie electrică.

Referitor la gazele naturale, prețurile pentru furnizarea de ultimă opțiune sunt aprobate lunar, în conformitate cu metodologia aplicabilă. Prin aprobarea acestor prețuri, ANRE asigură funcționarea unui mecanism de siguranță destinat protejării consumatorilor care rămân temporar fără furnizor, garantând continuitatea aprovizionării cu energie electrică și gaze naturale până la identificarea unui nou furnizor și încheierea unui contract în condiții obișnuite de furnizare.