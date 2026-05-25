ANRE a ajustat prețul gazelor în regim de ultimă opțiune.

Decizia corespunzătoare a fost aprobată pe 25 mai de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, transmite realitatea.md.

Noile tarife se referă la gaze naturale furnizate de compania Energocom în contextul îndeplinirii obligației de serviciu public de a asigura furnizarea de ultimă opțiune. Creșterea va fi de până la 4% comparativ cu luna mai, aproximativ 500 de lei pentru fiecare categorie de distribuție.

Pentru consumatorii conectați la rețelele de joasă presiune, tariful va ajunge la 18 119 lei pentru 1 000 de metri cubi, fără TVA, față de 17 594 lei cât era în luna mai. Asta înseamnă o majorare de 525 de lei.

Au crescut și celelalte tarife: pentru rețelele de transport prețul urcă de la 12.372 la 12.896 lei, pentru rețelele de înaltă presiune – de la 12.786 la 13.311 lei, iar pentru rețelele de medie presiune – de la 13.908 la 14.432 lei pentru 1.000 de metri cubi, fără TVA.

ANRE a precizat că noile tarife se vor aplica consumatorilor care, din diverse motive, și-au pierdut furnizorul de gaz și sunt deserviți în regim de furnizor de ultimă opțiune.

Noile prețuri vor intra în vigoare de la 1 iunie.