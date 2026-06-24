Andrian Gavriliță:Nu vor exista taxe pentru vânzarea locuinței de bază și evenimentele familiale.

Ministerul Finanțelor va modifica propunerile fiscale care au provocat dezbateri în societate, iar vânzarea locuinței de bază nu va fi impozitată.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după o săptămână de consultări pe marginea proiectului, informează realitatea.md.

Potrivit ministrului, autoritățile vor introduce mai multe clarificări, inclusiv în ceea ce privește sumele primite la nunți și alte ceremonii familiale.

„Trebuie să clarificăm că nu vor fi impozitate vânzarea locuinței de bază sau unei alte locuințe pentru familii. Sunt alte precizări legate de impozitarea ceremoniilor sau nunților și acolo vom face corectările de rigoare”, a declarat Gavriliță.

Oficialul a explicat că scopul măsurilor propuse nu a fost taxarea evenimentelor familiale, ci combaterea cazurilor în care anumite venituri sunt prezentate drept donații pentru a evita plata impozitelor.

„Obiectivul era mai degrabă ideea de a preveni un fenomen în care banii pur și simplu apar declarați ca donații”, a spus ministrul.

Acesta a admis că formulările inițiale au fost interpretate diferit și au generat îngrijorări în rândul populației. În prezent, autoritățile examinează posibilitatea majorării semnificative a plafonului propus sau chiar eliminarea acestuia.

„Viața și evenimentele de familie nu sunt în niciun fel afectate”, a dat asigurări Andrian Gavriliță.

Declarațiile vin în contextul reacțiilor apărute după anunțarea unor măsuri fiscale care vizau verificarea și impozitarea anumitor donații și transferuri de bani.