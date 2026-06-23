AmCham Moldova cere revizuirea politicii fiscale și avertizează asupra riscului de scumpiri în lanț.

Asociația Businessului American din Moldova trage un semnal de alarmă cu privire la modificările prevăzute în proiectul de politică fiscală pentru 2027.

Potrivit AmCham, reforma necesită clarificări cu privire la impozitarea profitului, beneficiile pentru angajați și activitățile independente, reforma impozitării veniturilor salariale, precum și modificările de TVA și accize.

Cea mai mare îngrijorare a investitorilor este legată de eliminarea unor facilități care vor lovi direct în buzunarele populației. Statul vrea să elimine scutirea de TVA pentru energia electrică și să mărească TVA-ul la gazele naturale de la 8% până la cota standard de 20%. Experții asociației au estimat că doar modificarea la curentul electric va costa cetățenii peste 720 de milioane de lei anual. Scumpirea energiei va provoca un efect de lanț și va duce la creșterea prețurilor la pâine, lapte și toate produsele de bază, transmite ipn.md.

O altă lovitură care va avea un impact social este planul de a mări TVA-ul la medicamente de la 8% la 20%. Deși Guvernul spune că va extinde lista medicamentelor compensate, AmCham avertizează că toate celelalte produse din farmacii se vor scumpi instantaneu. Asociația constată că, la capitolul venituri salariale, toate contribuțiile de asigurări sociale vor fi transferate salariatului, în loc să fie împărțite cu angajatorul. De asemenea, investitorii avertizează că sistemul este neclar, dă peste cap programele de calcul și riscă să impoziteze de două ori aceiași bani ai muncitorilor.

Asociația critică și limitarea pachetelor sociale. Statul vrea ca tichetele de masă, cele de vacanță, asigurările medicale și cursurile oferite de angajator să nu depășească, împreună, 10% din fondul de salarii al firmei. Mai mult, cerința ca firmele să raporteze adresa de domiciliu a salariaților care primesc ajutoare mai mari de 10 000 de lei încalcă noile reguli europene privind protecția datelor personale.

Pe de altă parte, AmCham salută introducerea măsurii de neimpozitare a profitului reinvestit, plafonarea taxelor locale, eliminarea contribuțiilor sociale pentru tichetele de masă și extinderea restituirii TVA. Asociația reiterează că sectorul privat își dorește consultări aprofundate cu ministerul finanțelor. Oamenii de afaceri insistă pe organizarea unor dezbateri ample pe marginea fiecărei prevederi, astfel încât varianta finală a legii să aducă predictibilitate și stabilitate pentru investitori.