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moldova1.md logomoldova1
18 Iunie 2026, 19:23
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AIPA va plăti compensații pentru animalele decedate din cauza bolilor

Agenția pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) va fi responsabilă de plata compensațiilor proprietarilor de animale care au murit din cauza bolilor infecțioase.

AIPA va plăti compensații pentru animalele decedate din cauza bolilor.
AIPA va plăti compensații pentru animalele decedate din cauza bolilor.

Amendamentele la legea privind identificarea și înregistrarea animalelor au fost adoptate de Parlament în prima lectură pe 18 iunie, transmite moldova1.md.

Proiectul prevede extinderea sistemului de evidență a animalelor, inclusiv înregistrarea obligatorie a tuturor speciilor, precum și a familiilor de albine. Apicultorii vor fi obligați să înregistreze stupinele dacă dețin peste 50 de familii de albine. De asemenea, activitatea în domeniul apiculturii va trebui să fie reflectată în sistemul informațional Bioprotect.

Una dintre inovațiile cheie este atribuirea Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) competențelor de a plăti despăgubiri pentru animalele distruse sau afectate în cadrul lichidării focarelor de boli infecțioase. Autoritățile susțin că acest lucru va crește transparența și eficiența gestionării datelor și va simplifica colaborarea între instituții.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare declară că modificările sunt menite să modernizeze și să digitalizeze sectorul, precum și să îmbunătățească trasabilitatea animalelor și a produselor de origine animală.

Totodată, o parte dintre deputați au criticat inițiativa. În special, au fost exprimate îngrijorări privind identificarea electronică obligatorie a animalelor și cheltuielile suplimentare pentru fermieri. Reprezentanții instituției de profil au precizat că este vorba despre înregistrarea animalelor în registru, nu despre marcarea electronică obligatorie.

De asemenea, au fost discutate norme care limitează numărul de animale în gospodăriile private. Autoritățile menționează că astfel de cerințe funcționează deja parțial în sistemul de evidență și nu sunt noi.

Proiectul de lege va fi elaborat în continuare până la a doua lectură.

Sursă
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