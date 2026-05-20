ipn
20 Mai 2026, 21:27
1 107
AIPA a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină în doar 10 zile

Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a primit 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină, la 10 zile de la începerea recepționării solicitărilor.

Informația a fost confirmată de Diana Coșalîc, director adjunct al instituției, transmite ipn.md.

Data limită de depunere a solicitărilor este 2 iunie. În ceea ce privește termenul în care fermierii vor primi un răspuns final, Diana Coșalîc a menționat că acesta va depinde de procesul de verificare a dosarelor.

„După examinarea tuturor dosarelor, se va aplica coeficientul liniar al calculului, conform bugetului aprobat. Totul depinde de veridicitatea datelor, dar și de fluxul dosarelor care vor fi depuse în ultima săptămână”, a explicat aceasta.

Banii vor fi acordați pentru combustibilul procurat în perioada 1 martie – 31 mai. Dosarele sunt recepționate la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Compensarea parțială a accizei se acordă în limita a 200 de mii de lei de beneficiar. Suma totală alocată de Guvern din Fondul de rezervă este de 110 milioane de lei.

ipn
