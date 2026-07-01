AIPA a alocat fermierilor din Moldova aproape 54 de milioane de lei subvenții în luna iunie.

Pentru luna iunie 2026, Agenția pentru Investiții și Plăți în Agricultură (AIPA) a autorizat la plată cereri de subvenții pentru producătorii agricoli în valoare de 53,96 milioane lei.

Aproape 40 de milioane de lei vor fi acordate fermierilor sub formă de compensații post-investiționale pentru 38 de cereri. Cea mai mare parte a sumei revine subvențiilor pentru proiectele investiționale realizate în fermele zootehnice, aproape 14 milioane de lei pentru construcția sau modernizarea a nouă ferme (inclusiv achiziția de animale de rasă), transmite logos-pres.md.

Al doilea domeniu ca importanță al subvențiilor în luna trecută este investiția în infrastructura plantațiilor agricole – puțin peste 8 milioane de lei pentru șase proiecte investiționale (inclusiv construcția și reconstrucția a două silozuri cu echipamente tehnologice). Locul trei, cu o sumă a subvențiilor de aproximativ 6 milioane de lei, îl ocupă turismul rural (crearea sau amenajarea a cinci case de oaspeți).

Pe locul patru în topul subvențiilor post-investiționale din iunie se află viticultura — 4,4 milioane de lei (plantarea a 26 ha de viță de vie, instalarea sistemelor de susținere pe 48 ha de viță de vie, achiziția a două tractoare și a unei instalații de irigare prin aspersiune).

Ca plăți în avans, fermierilor le-au fost acordate în luna trecută 13,83 milioane de lei. În principal, acestea reprezintă plata primelor tranșe pentru proiectele în zootehnie (inclusiv apicultură) și achiziția de tehnică agricolă și echipamente pentru sere.

De asemenea, o sumă relativ mică (0,50 milioane de lei) a fost alocată pentru dezvoltarea a 17 proiecte în cadrul programului grupurilor de inițiativă rurală LEADER.

Pe lângă subvenții, în luna trecută, prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), din Fondul de Rezervă al Statului au fost alocate mijloace financiare în valoare de 61,71 milioane de lei pentru sprijin financiar acordat fermierilor sub formă de rambursare a accizelor la motorina pentru agricultură.