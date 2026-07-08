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8 Iulie 2026, 09:44
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Aeroportul Chișinău și MoldATSA au condus clasamentul întreprinderilor de stat după profit

Aeroportul Chișinău este cea mai profitabilă întreprindere de stat din Moldova, în timp ce „Calea Ferată” (CFM) continuă să acumuleze cele mai mari pierderi, conform datelor publicate de Agenția Proprietății Publice.

Aeroportul Chișinău și MoldATSA au condus clasamentul întreprinderilor de stat după profit.
Aeroportul Chișinău și MoldATSA au condus clasamentul întreprinderilor de stat după profit.

Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat anul 2025 cu un profit net de 711,9 milioane de lei, depășind de aproape 14 ori cifra întreprinderii de stat MoldATSA, care a ocupat locul doi cu un profit declarat de 52,3 milioane de lei. Pe locul trei în top se află Nodul Hidrotehnic Costești, cu un profit de 49,1 milioane de lei, informează rupor.md.

În topul celor mai profitabile întreprinderi de stat s-au mai clasat:

  • Portul fluvial Ungheni (29,6 mil. lei);

  • Uzina de sticlă din Chișinău (21,2 mil. lei);

  • Mileștii Mici (18,1 mil. lei);

  • Moldelectrica (10,8 mil. lei);

  • Poșta Moldovei (5,6 mil. lei);

  • Radiocomunicații (5,5 mil. lei);

  • Direcția pentru exploatarea patrimoniului imobiliar (5,2 mil. lei).

De cealaltă parte se află „Calea Ferată a Moldovei”, care în 2025 a înregistrat o pierdere de 89,98 milioane de lei, cea mai mare dintre toate întreprinderile de stat. Locul doi în clasamentul pierderilor îl ocupă Editura Universul, cu un minus de 25,8 milioane de lei, urmată de Aeroportul Internațional Mărculești, care a înregistrat o pierdere de 14,1 milioane de lei.

În topul celor mai deficitare întreprinderi s-au mai regăsit:

  • Colegiul Național de Viticultură și Vinificație (-11,5 mil. lei);

  • Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Glodeni (-5,3 mil. lei);

  • Moldaeroservice (-2,8 mil. lei);

  • Stația Științifică de Cercetare din Stăuceni (-2,1 mil. lei);

  • Stația Tehnologică de Irigații Căușeni (-1,2 mil. lei);

  • Institutul de Tehnică Agricolă Mecagro (-1,2 mil. lei);

  • Stația Științifică de Cercetare Chetrosu (-1,18 mil. lei).

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