Aeroportul Chișinău a deservit peste jumătate de milion de pasageri în luna mai.

Creșterea traficului de pasageri este observată pe fondul unui sezon turistic de vară activ și al extinderii rețelei de rute, transmite tvrmoldova.md.

Cea mai dinamică creștere a fost înregistrată pe direcțiile Erevan, Barcelona, Larnaca, Berlin, Bruxelles, Praga și Atena. În general, a crescut interesul atât pentru călătoriile de afaceri și cele urbane, cât și pentru rutele internaționale.

Potrivit reprezentanților aeroportului, creșterea este legată de începutul sezonului de vară, de cererea crescută pentru destinații turistice (în special Grecia, Italia, Spania și Turcia), precum și de lansarea de noi curse și creșterea frecvenței celor existente.

Unele rute noi au atras în luna mai peste 25.000 de pasageri. Printre acestea se numără Bratislava, Napoli, Copenhaga, Sofia și Alicante. De asemenea, în decursul lunii prin aeroport au fost transportate aproximativ 220 de tone de mărfuri.

În legătură cu traficul ridicat de pasageri în perioada de vară, călătorilor li se recomandă să ajungă la aeroport cu 3–4 ore înainte de decolare pentru a parcurge toate procedurile de înregistrare și îmbarcare fără întârzieri.

Paralel, în zona de plecări a fost lansată o inițiativă de promovare a vinului moldovenesc. Pasagerilor li se oferă degustări ale produselor a 35 de crame, organizate de Biroul Național al Viei și Vinului. În anumite zile se desfășoară până la 300 de degustări.