Aeroportul Chișinău a depășit Iașul în traficul de pasageri.

În primele cinci luni ale anului 2026, aeroportul a deservit peste 2,25 milioane de călători și a depășit deja numărul total de pasageri înregistrați de Aeroportul Iași pe parcursul întregului an 2024, transmite bani.md.

Potrivit datelor statistice, în luna mai prin Aeroportul Chișinău au trecut 538.125 de pasageri îmbarcați și debarcați. Adăugând traficul din primele patru luni ale anului – 447.127 de pasageri în ianuarie, 362.826 în februarie, 425.849 în martie și 483.722 în aprilie rezultă un total de aproximativ 2,26 milioane de călători.

Creșterea este alimentată atât de dezvoltarea rețelei de rute, cât și de cererea ridicată pentru destinațiile turistice și de afaceri.

Antalya rămâne cea mai populară destinație din rețeaua aeroportului, care a generat 10,6% din traficul total. Pe locul doi se situează Istanbul, cu 9,8%, urmat de Sharm el Sheikh, cu 5,6%, Londra, cu 5,5%, precum și Milano, București, Paris și Varșovia.

În luna mai, cele mai mari creșteri ale traficului au fost înregistrate pe cursele spre Erevan, Barcelona, Larnaca, Berlin, Bruxelles, Praga, Atena, Nürnberg, Paris și Bologna.

Totodată, noile destinații introduse în rețeaua de zboruri au atras 25.431 de pasageri, reprezentând aproximativ 4,7% din traficul total al lunii. Cele mai solicitate rute noi au fost Bratislava, Wroclaw, Napoli, Copenhaga, Sofia și Alicante.