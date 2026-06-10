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Infotag.md logoInfotag
10 Iunie 2026, 13:44
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ADMA: Tot mai mulți fermieri din Moldova primesc finanțare

Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agricolă (ADMA) consideră că tot mai mulți fermieri moldoveni beneficiază de sprijin financiar.

ADMA: Tot mai mulți fermieri din Moldova primesc finanțare.
ADMA: Tot mai mulți fermieri din Moldova primesc finanțare.

Potrivit ultimelor date, în luna mai, ADMA a finanțat 56 de fermieri, iar valoarea totală a contractelor a fost de circa 62 milioane de lei, transmite infotag.md.

În urmă cu un an, 34 de beneficiari au primit finanțare în valoare totală de circa 23 milioane de lei.

„Dinamica indică o creștere a numărului de fermieri finanțați cu aproximativ 65% și o creștere a valorii contractelor cu aproape 170%. Acest lucru confirmă faptul că accesul la instrumentele financiare gestionate de ADMA se extinde, iar investițiile făcute de fermieri au un cost mediu mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a spus agenția. 

Experții săi au atras atenția asupra faptului că valoarea medie a finanțării pe beneficiar în luna mai 2026 a fost de 1,11 milioane de lei, în timp ce în urmă cu un an a fost de 0,68 milioane de lei. 

„Creșterea sumei medii reflectă o creștere a amplorii investițiilor făcute de fermieri și utilizarea sporită a instrumentelor financiare pentru dezvoltarea afacerilor agricole. Majoritatea resurselor financiare au fost alocate pentru achiziționarea de mașini și echipamente agricole”, a spus ADMA.

ADMA oferă fermierilor mașini, echipamente și sisteme de irigații în rate în condiții preferențiale. Avantajele-cheie ale programelor includ nici o garanție, 0% TVA și condiții preferențiale pentru tinerii fermieri și femeile antreprenor.

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