Activitatea de investiții în Moldova a scăzut de la începutul anului.

În termeni anuali, investițiile de capital au totalizat 6,2 miliarde lei, în scădere cu 2,4% în ansamblu. Această statistică reflectă o scădere generală a activității investiționale a mediului de afaceri la începutul anului, în ciuda programelor de stimulare prevăzute în bugetul de stat, transmite logos-pres.md.

Datele trimestriale de la începutul anului sunt publicate de Biroul Național de Statistică. Investițiile în active materiale pe termen lung au totalizat 5,7 miliarde lei, în scădere cu 1,5%.

Volumul investițiilor în active necorporale a fost de 0,4 miliarde lei, în scădere cu 13,2%. Creșteri s-au înregistrat la pozițiile activelor materiale pe termen lung: clădiri nerezidențiale – cu 3,5%, mașini și echipamente – cu 1,0%, mijloace de transport – cu 6,8% și alte active materiale – cu 0,3%.

Totodată, volumul investițiilor în clădiri rezidențiale a scăzut cu 13,5%, iar în construcții inginerești – cu 11,8%. În legea bugetului de stat al Moldovei pentru 2026, denumită „Bugetul investițiilor responsabile”, sunt planificate cheltuieli de capital totale de 11,4 miliarde lei. Din această sumă, pentru investiții de capital (plasamente) sunt alocați direct 3 miliarde lei, cu 55% mai mult comparativ cu anul precedent.

Pe lângă alocările bugetare directe, programul investițional pentru 2026 este consolidat prin surse externe: Planul de creștere al UE (prevăzute 5,6 miliarde lei sub formă de granturi europene și credite preferențiale pentru modernizarea infrastructurii).

Proiectele guvernamentale cu finanțare externă planificate pentru peste 5,7 miliarde lei vor constitui cheltuieli pe linia altor donatori internaționali (în total aproximativ 112 proiecte). Pentru dezvoltarea afacerilor, bugetul prevede de asemenea majorarea finanțării fondurilor de sprijin pentru IMM-uri — suplimentar 200 milioane lei sunt direcționați către programul de creditare „373” și Fondul de Creștere Economică FACEM.