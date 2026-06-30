Achizițiile din domeniul apărării și securității vor fi reglementate printr-o lege specială.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Apărării au elaborat un proiect de lege care reglementează atribuirea contractelor pentru executarea lucrărilor, furnizarea de bunuri și prestarea de servicii în domeniul apărării.

Inițiativa urmărește eliminarea vidului legislativ existent. Conform legislației în vigoare, achizițiile pentru nevoile militare sunt posibile doar ca excepții prevăzute de legislația generală privind achizițiile publice, informează logos-press.md.

Autorii proiectului subliniază că piața achizițiilor de apărare are un specific aparte. Aceasta se caracterizează printr-un număr limitat de furnizori la nivel internațional, restricții stricte privind exportul de echipamente și cerințe riguroase pentru protecția informațiilor clasificate. Din acest motiv, procedurile generale aplicabile achizițiilor civile nu corespund particularităților acestui sector.

Printre principalele noutăți se numără introducerea unor proceduri speciale de atribuire a contractelor în domeniul apărării și securității, stabilirea unor praguri clare de valoare, reglementarea contractelor rezervate și a excepțiilor, precum și crearea unor instrumente speciale de achiziții în conformitate cu standardele Uniunii Europene.

Proiectul de lege prevede că noile norme se vor aplica achizițiilor de tehnică militară și bunuri cu destinație „sensibilă”, inclusiv piese de schimb și componente, precum și lucrărilor și serviciilor conexe pe toată durata ciclului lor de viață. De asemenea, în sfera de aplicare a legii vor intra lucrările și serviciile destinate exclusiv scopurilor militare sau care au caracter confidențial.

Noile reguli se vor aplica contractelor a căror valoare estimată este de cel puțin 8,776 milioane lei pentru bunuri și servicii și 109,597 milioane lei pentru lucrări de construcții. Contractele cu valori mai mici vor fi atribuite pe baza unor proceduri speciale ce urmează a fi aprobate de Guvern.

Proiectul de lege prevede, de asemenea, că Guvernul va prezenta anual, până la 31 octombrie, Parlamentului un raport statistic privind contractele pentru lucrări, bunuri și servicii încheiate în baza noii legi în anul precedent. Documentul va fi examinat de Guvern, după care va fi adoptat de Parlament.