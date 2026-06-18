Acciza la motorină ar putea crește cu 44% până în 2029.

Până în anul 2029, acciza la motorină ar putea crește cu aproape 44%, potrivit proiectului de lege privind politica fiscală pentru 2027.

Documentul prevede majorarea treptată a accizelor la carburanți și gaze, ceea ce va influența direct prețurile la pompă.

Datele incluse în proiect arată că acciza la motorină urmează să crească de la 4.774 de lei per tonă în 2027, la 5.729 de lei în 2028 și la 6.875 de lei în 2029. Este una dintre cele mai mari majorări prevăzute pentru produsele energetice. Creșteri sunt planificate și pentru gazele petroliere lichefiate. În cazul propanului și butanului, acciza va urca de la 4.558 de lei per tonă în 2027, la 5.515 de lei în 2029, o majorare de peste 21%. Și păcura va fi taxată mai mult. Potrivit proiectului, acciza va urca de la 449 de lei per tonă în 2027, la 544 de lei în 2029, transmite ipn.md.

Pe de altă parte, proiectul de lege prevede restituirea accizei la motorină pentru combustibilul utilizat în agricultură, de la cota efectivă până la minimul admis în Uniunea Europeană.