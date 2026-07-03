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logos.press.md logologos
3 Iulie 2026, 13:54
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A fost semnat contractul pentru construirea primei autostrăzi din Moldova

Un consorțiu de companii italiene va începe anul viitor construcția primilor kilometri de autostradă în Republica Moldova, aceasta va fi o continuare a autostrăzii A8, aflată în construcție în România.

A fost semnat contractul pentru construirea primei autostrăzi din Moldova.
A fost semnat contractul pentru construirea primei autostrăzi din Moldova.

La 2 iulie, Compania Națională de Investiții Rutiere din România a semnat contractul pentru construcția tronsonului IV al autostrăzii A8 Târgu-Mureș-Iași-Ungheni. Valoarea contractului este de 3,57 miliarde lei românești (13,75 miliarde lei moldovenești sau aproximativ 680 milioane euro), acesta fiind semnat cu asociația companiilor italiene Itinera S.p.A-Saipem S.p.A-ICM SPA, informează logos-press.md.

Totodată, construcția primilor kilometri ai autostrăzii pe teritoriul Republicii Moldova ar trebui să înceapă în 2027, odată cu demararea lucrărilor în România pe tronsonul autostrăzii A8 (autostrada Unirii), care se învecinează cu Moldova.

Este vorba despre construirea ultimului tronson al autostrăzii Unirii, care trebuie să ajungă până la granița cu Republica Moldova la Ungheni, precum și primii 5 kilometri ai autostrăzii pe teritoriul Moldovei.

Durata totală a implementării proiectului este de 46 de luni, dintre care zece luni sunt alocate pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Paralel, România și Republica Moldova (reprezentată de vicepremierul Vladimir Bolea) au semnat un acord guvernamental care stabilește cadrul legal necesar pentru realizarea investițiilor.

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