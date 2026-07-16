Zity Mall: Saltanat Ibrayeva vorbește despre potențialul industriei fashion din Moldova Ⓟ

La etajul 2 al blocului Zorile, Zity Mall găzduiește cea mai mare concentrare de branduri autohtone din țară.

Pentru a susține dezvoltarea acestui ecosistem, Zity Mall, în parteneriat cu APIUS, a implementat un proiect de consultanță dedicat dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) din domeniul retailului, cofinanțat de EBRD cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În cadrul proiectului au participat 24 de IMM-uri, dintre care majoritatea sunt branduri autohtone, care au beneficiat, pe parcursul mai multor luni, de sesiuni de consultanță individuală și de grup susținute de specialista în fashion retail din Kazahstan, Saltanat Ibrayeva. Programul a inclus consultanță în domenii precum customer service, vânzări și implementarea indicatorilor de performanță (KPI), marketing și social media, dezvoltarea planurilor de conținut și a documentelor Tone of Voice, merchandising vizual, vitrinistică, gestionarea sortimentului și optimizarea experienței clienților în magazine.

Ajuns în etapa finală, proiectul a oferit fiecărui participant recomandări personalizate, formulate în urma analizei activității comerciale, a fluxului de clienți, a structurii sortimentului, a performanței vânzărilor și a modului de prezentare în spațiul de retail. Recomandările au vizat eficientizarea proceselor comerciale și dezvoltarea afacerilor pe termen lung.

În urma colaborării cu participanții, Saltanat Ibrayeva a împărtășit o serie de concluzii privind piața fashion din Republica Moldova și evoluția afacerilor implicate în proiect:

„Nu voi spune clișeul că Moldova are potențial, pentru că potențial au multe piețe. Întrebarea este dacă există o bază pe care acest potențial poate fi construit. În Moldova am văzut exact această bază.”

Potrivit specialistei, unul dintre cele mai importante atuuri ale pieței locale este calitatea produselor și experiența acumulată de industria textilă de-a lungul anilor.

„Am văzut designeri foarte buni, susținuți de o producție pe care o pot numi, fără rezerve, de calitate europeană. Brandurile moldovenești sunt cu adevărat bune: în materiale, croială, execuție și atenția acordată fiecărui produs se simte o adevărată cultură a producției.”

Totodată, Saltanat Ibrayeva consideră că principalul obstacol nu este produsul, ci modul în care acesta este promovat și comercializat.

„În Moldova există un produs puternic, care încă nu știe pe deplin să se vândă. Astăzi, un produs bun nu se mai vinde singur. Brandurile trebuie să creeze conținut în mod constant, să prezinte produsul pe oameni reali, în viața de zi cu zi, să explice cui i se adresează și de ce. Este important să analizeze ce produse se vând, unde există probleme de preț, de mărimi sau unde clientul nu înțelege valoarea produsului.”

În opinia specialistei, dezvoltarea unui brand înseamnă mai mult decât realizarea unui produs de calitate:

„Este mult mai ușor să construiești un sistem comercial în jurul unui produs bun decât să încerci să repari un produs slab.”

Un aspect remarcat în mod special de Saltanat Ibrayeva a fost implicarea administrației Zity Mall în dezvoltarea locatarilor și a afacerilor participante.

„Pentru mine a fost cu adevărat important să văd că administrația centrului comercial nu doar oferă spații spre închiriere și așteaptă plata chiriei. Ei s-au implicat și au înțeles că locatarii pot și trebuie ajutați să se dezvolte.”

Specialista a subliniat că proiectul a depășit formatul unor sesiuni clasice de instruire și a presupus o analiză aprofundată a fiecărei afaceri.

„Am lucrat în profunzime: analiză de produs, vânzări online și offline, instrumente moderne de marketing, Instagram, prezentarea produsului, relația cu clientul, merchandising, vitrinistică, sortiment și logica comercială a colecțiilor. Nu a fost un proiect în care ne-am inspirat și am plecat mai departe, ci unul în care am analizat fiecare business din toate perspectivele.”

Referindu-se la rolul centrelor comerciale în dezvoltarea retailului, Saltanat Ibrayeva consideră că acestea trebuie să devină parteneri activi ai comunității de antreprenori.

„Un centru comercial modern nu mai poate fi doar o clădire cu magazine. Dacă e-commerce-ul oferă comoditate, marketplace-urile oferă preț, iar rețelele sociale captează atenția, atunci centrul comercial trebuie să ofere ceva mai mult: experiență, educație, comunitate, dezvoltarea chiriașilor și colaborare pentru creșterea traficului.”

În opinia sa, modelul implementat de Zity Mall reprezintă un pas important în această direcție.

„Zity Mall a făcut un pas foarte corect. Un centru comercial puternic nu înseamnă doar un grup de locatari, ci un ecosistem în care fiecare participant crește. Dacă se dezvoltă locatarul, se dezvoltă și mall-ul.”

La finalul colaborării, specialista și-a exprimat încrederea în viitorul industriei fashion din Republica Moldova.

„Moldova este o piață fashion subestimată. Are ceea ce nu poate fi cumpărat rapid: cultură de producție, respect pentru produs și designeri talentați. Acesta este fundamentul. Brandurile moldovenești trebuie să înceapă să vorbească mai tare despre ele, să vândă cu mai multă încredere, să se prezinte într-un mod mai modern și să iasă din cercul lor obișnuit. După calitate, multe dintre ele au depășit de mult statutul de «brand local mic».”

Proiectul implementat de Zity Mall, în parteneriat cu APIUS și cofinanțat de EBRD cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la dezvoltarea unui retail local mai competitiv și mai bine pregătit pentru provocările pieței. Prin investiții în dezvoltarea competențelor antreprenoriale și comerciale, inițiativa susține dezvoltarea IMM-urilor și consolidează comunitatea de retail din Zity Mall.