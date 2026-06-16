Wuling Moldova a participat la China Day 2026 în Chișinău Ⓟ

Participarea brandului a oferit vizitatorilor oportunitatea de a descoperi mai îndeaproape una dintre cele mai cunoscute mărci auto din China și soluțiile moderne de mobilitate pe care aceasta le dezvoltă.

În cadrul evenimentului, WULING Moldova a prezentat două modele reprezentative ale gamei sale: WULING Eksion, SUV-ul conceput pentru confortul și mobilitatea familiei moderne, și WULING Sunshine EV, modelul electric compact orientat spre eficiență și utilizare urbană. Cele două vehicule au atras atenția vizitatorilor prin designul modern, funcționalitatea practică și tehnologiile integrate.

Prezența WULING la China Day 2026 a demonstrat evoluția rapidă a industriei auto chineze și rolul important pe care brandul îl joacă în dezvoltarea mobilității moderne. Cu milioane de clienți la nivel global și o experiență vastă în producția de automobile, WULING este astăzi unul dintre cele mai importante branduri auto din China, recunoscut pentru accesibilitate, inovație și soluții adaptate nevoilor reale ale utilizatorilor.

Pe parcursul evenimentului, vizitatorii au avut ocazia să interacționeze cu reprezentanții companiei, să afle mai multe despre modelele expuse și despre viziunea brandului privind viitorul mobilității. Interesul manifestat de public a confirmat faptul că șoferii din Republica Moldova sunt tot mai deschiși către tehnologii moderne și alternative noi în domeniul auto.

Participarea la China Day 2026 reflectă angajamentul WULING Moldova de a fi mai aproape de comunitate și de a contribui la promovarea inovației și a mobilității accesibile. Prin prezența la astfel de evenimente, brandul își propune să ofere publicului posibilitatea de a descoperi direct produsele și tehnologiile care definesc noua generație de automobile chinezești.

WULING Moldova mulțumește tuturor celor care au vizitat standul companiei și au descoperit modelele prezentate în cadrul evenimentului.

WULING – Drive For A Better Life.



