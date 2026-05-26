Woloshin banya: Weekenduri de poveste pentru întreaga familie Ⓟ

În timp ce cei mici petrec ore întregi în lac, aleargă prin zona verde și respiră aer curat fără gadgeturi, adulții își permit, în sfârșit, să se relaxeze: băile cu aburi, aromaterapia și liniștea naturii își fac efectul.

Oaspeții se pot bucura de:

— teritoriu spațios pentru relaxare în familie;

— lac sigur și zone amenajate lângă apă;

— sesiuni colective de aromaterapie în aburi;

— ciubere contrastante și băi cu aburi;

— 5 ore de odihnă completă, departe de agitația orașului.

Zilele de familie la Woloshin banya au loc în fiecare weekend, între orele 10:00 și 22:00 — veniți cu toată familia și petreceți o zi care chiar va rămâne în amintire.

Prețuri:

— adulți — de la 1.200 de lei (procedura inclusă);

— copii 7–12 ani — 600 de lei.

Suplimentar, puteți comanda mâncare, băuturi și proceduri.

Locurile sunt limitate — zilele de familie se rezervă rapid.

Nu amânați! Sunați acum și rezervați la ora convenabilă la numărul de telefon: 076 010 555.