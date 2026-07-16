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banya
16 Iulie 2026, 17:00
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Woloshin banya: SPA Dragon s-a renovat – motivul perfect să-ți schimbi planurile Ⓟ

Woloshin banya și-a redeschis complexul SPA Dragon — iar acesta este unul dintre acele cazuri în care o simplă renovare s-a transformat în ceva mult mai mult.

În această perioadă, am transformat complet spațiul, făcându-l și mai primitor, modern și confortabil. Pentru noi nu este important doar să primim oaspeți, ci să creăm un loc în care vei dori să revii iar și iar.

Aburi aromați, ritualuri de saună, o atmosferă de liniște, bazine cu contrast termic, iazul răcoros, relaxare pe șezlonguri în mijlocul naturii și sentimentul că, în sfârșit, a venit cea mai frumoasă zi a săptămânii.

SPA Dragon este deschis în fiecare zi. Joia organizăm ”Program pentru bărbați”, iar în weekend vă așteptăm la zilele dedicate familiilor.

Woloshin banya: SPA Dragon s-a renovat – motivul perfect să-ți schimbi planurile

Acesta este unul dintre acele momente în care merită să-ți schimbi planurile fără niciun regret.

Rezervă-ți locul la +373 76 010 555 — numărul locurilor disponibile este limitat.

Sursă
banya
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