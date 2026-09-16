Woloshin banya: Rezervă-ți odihna la prețul actual Ⓟ

Începând cu 1 octombrie, prețurile complexelor Woloshin banya se vor modifica. Însă până la sfârșitul lunii septembrie, odihna poate fi rezervată la prețurile actuale.

Urmează un nou sezon de baie cu aburi, iar pentru Woloshin banya — o nouă etapă de dezvoltare.

În patru ani, Woloshin banya a crescut considerabil. Astăzi, pe teritoriu funcționează 5 bai cu aburi, iar în construcție se află baie din lemn Fenix, o baie modulară, Hobbit, iar în viitor urmează și alte proiecte noi.

Odată cu extinderea teritoriului, crește și nivelul experienței oferite. În acești ani, maeștrii Woloshin banya au acumulat o experiență practică vastă, continuă să se perfecționeze, participă la festivaluri de profil în diferite țări din Europa, fac schimb de cunoștințe și aduc tehnici noi, care ulterior sunt integrate în activitatea complexului.

Toate acestea formează acea experiență de baie cu aburi pentru care oaspeții revin la Woloshin banya.

Complexul continuă să se dezvolte, păstrând ceea ce contează cel mai mult — atmosfera și calitatea odihnei pentru care îți dorești să revii.

Dacă o vizită la Woloshin banya era de ceva timp în plan, până pe 30 septembrie poate fi rezervată orice dată disponibilă la prețul actual.

Începând cu 1 octombrie vor intra în vigoare noile prețuri.

Mai multe informații despre Woloshin banya sunt disponibile pe site sau la numărul de telefon +373 76 010 555