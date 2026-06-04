Vara premiilor începe cu cardul pentru copii și adolescenți: Mastercard GO Teens de la Moldindconbank Ⓟ

În perioada 1 iunie – 31 august 2026, Mastercard GO Teens devine cardul care transformă fiecare plată într-o șansă de câștig, în cadrul noii promoții „Când visele cresc odată cu tine!”.

Startul oficial al campaniei a avut loc chiar de Ziua Copilului, pe 1 iunie, în cadrul evenimentului organizat de Port Mall „Pinocchio și cel mai mare Tiramisu din Țară”, un univers plin de magie, culoare și surprize pentru întreaga familie, unde imaginația prinde viață, iar copilăria devine sărbătoare.

Marele premiu – o vacanță în lumea lui Pinocchio

În această vară, deținătorii cardului Mastercard GO Teens pot câștiga o călătorie de familie în Collodi, Toscana – locul care a inspirat celebra poveste a lui Pinocchio. Atmosfera de basm, străduțele pitorești și parcul tematic dedicat personajului transformă această destinație într-o experiență memorabilă pentru întreaga familie.

300 de premii speciale a câte 500 de lei

Campania aduce și 300 de premii bănești, fiecare în valoare de 500 de lei, oferite pe parcursul celor trei etape ale promoției:

Etapa 1: 1 iunie – 30 iunie 2026

Etapa 2: 1 iulie – 31 iulie 2026

Etapa 3: 1 august – 31 august 2026

Cum poți participa

Pentru a intra în tombola pentru premiile speciale, este suficient să:

efectuezi minimum 3 tranzacții cu cardul GO Teens;

fiecare tranzacție să fie de minimum 50 de lei.

Pentru marele premiu:

efectuează minimum 10 tranzacții;

fiecare tranzacție trebuie să fie de minimum 50 de lei.

Participă atât cardurile existente, cât și cele deschise în perioada campaniei.

Cei care își deschid un card Mastercard GO Teens în perioada campaniei primesc și un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei direct pe card.

Când visele cresc odată cu tine

Mastercard GO Teens este destinat copiilor și adolescenților cu vârsta între 7 și 18 ani și îi ajută să facă primii pași spre independență financiară într-un mod sigur, simplu și modern. Cardul poate fi deschis la orice sucursală Moldindconbank de către unul dintre părinți, în baza actului de identitate și a certificatului de naștere sau buletinului juniorului.

Cu Mastercard GO Teens, fiecare plată poate aduce o surpriză, fiecare experiență devine mai frumoasă, iar vara aceasta poate începe cu un vis care prinde viață.

Moldindconbank – mereu alături!