Vara oportunităților: achiziționează cele mai solicitate SUV-uri Geely în condiții avantajoase Ⓟ

La finalul lunii mai, Geely a devenit cea mai vândută marcă auto din Republica Moldova.

Interesul ridicat din partea clienților a permis brandului să ocupe poziția de lider al pieței, iar în cadrul campaniei de vară au fost pregătite condiții speciale de achiziție pentru trei dintre cele mai apreciate SUV-uri din gamă — Cityray, Atlas și Monjaro.

În cadrul promoției de vară:

• GEELY Cityray — avantaj de 4.000 $, preț special: 20.880 $;

• GEELY Atlas — avantaj de 5.000 $, preț special: 26.880 $;

• GEELY Monjaro — avantaj de 6.000 $, preț special: 32.880 $.

GEELY Cityray — SUV-ul practic și versatil pentru fiecare zi

Într-un timp relativ scurt, GEELY Cityray a devenit unul dintre cele mai populare modele ale mărcii. Succesul său se explică prin capacitatea de a răspunde perfect nevoilor stilului de viață modern, oferind un echilibru ideal între utilizarea zilnică, confortul familiei și libertatea călătoriilor.





Cityray se simte la fel de confortabil în traficul urban aglomerat, pe drumurile naționale sau în escapade spontane dincolo de traseele obișnuite. Dimensiunile exterioare compacte sunt completate de un habitaclu generos și un portbagaj de 571 litri, transformând modelul într-o alegere practică atât pentru familiile tinere, cât și pentru persoanele active.

Un avantaj suplimentar îl reprezintă garda la sol de 200 mm și organizarea inteligentă a spațiului interior. Habitaclul oferă 39 de compartimente de depozitare, iar portbagajul încăpător face față cu ușurință atât cumpărăturilor zilnice, cât și bagajelor necesare pentru vacanțe în familie.

Șoferul este întâmpinat de un spațiu digital modern, cu ecran vertical de 13,2 inci, compatibilitate Apple CarPlay, sistem panoramic de vizualizare 540°, asistenți inteligenți pentru siguranță și un pachet extins de funcții de confort — de la încălzirea tuturor scaunelor și a volanului până la plafonul panoramic și iluminarea ambientală.

Motorul turbo de 174 CP oferă performanțe dinamice și o experiență de condus plăcută, iar suspensia independentă multilink asigură confort ridicat indiferent de calitatea carosabilului.

GEELY Atlas 4WD — pentru familie, confort și orice plan de călătorie

Atlas a fost creat pentru cei care apreciază confortul întregii familii. Interiorul spațios, unul dintre cele mai încăpătoare portbagaje din segment, sistemul audio premium Harman Infinity, ventilația scaunelor față, încălzirea tuturor scaunelor, plafonul panoramic și numeroasele tehnologii moderne transformă fiecare deplasare într-o experiență plăcută.

Sub capotă se află un motor turbo de 2,0 litri și 218 CP, cuplat la o transmisie automată clasică cu 8 trepte. Sistemul inteligent de tracțiune integrală 4WD distribuie automat cuplul între punți, asigurând stabilitate și încredere atât pe asfalt, cât și în afara acestuia.

O atenție deosebită merită acordată pachetului complet de sisteme de siguranță și asistență: cruise control adaptiv, menținerea benzii de circulație, prevenirea coliziunilor, monitorizarea unghiurilor moarte și numeroase alte funcții care contribuie la un condus mai sigur, mai confortabil și mai predictibil.

GEELY Monjaro 4WD — nivelul de referință al confortului și rafinamentului

Monjaro impresionează încă din primul moment. Dimensiunile impunătoare, designul expresiv și prezența elegantă pe șosea evidențiază statutul de model-fanion al gamei GEELY.

Totuși, adevărata sa valoare se descoperă în interior. Spațiul generos al celui de-al doilea rând este comparabil cu cel al automobilelor din clasa business, iar nivelul de confort poate fi descris drept excepțional pentru fiecare ocupant.

Scaunele cu reglaje electrice, memorie, ventilație, încălzire și funcție de masaj, sistemul audio premium Infinity cu 12 difuzoare, head-up display-ul, cele trei ecrane digitale de 12,3 inci și insonorizarea de înalt nivel creează o atmosferă în care fiecare călătorie devine o plăcere.

Performanțele sunt asigurate de motorul turbo de 2,0 litri și 238 CP, transmisia automată Aisin cu 8 trepte și sistemul inteligent de tracțiune integrală Real-Time AWD. Construit pe platforma CMA, dezvoltată cu participarea inginerilor Volvo, Monjaro oferă standarde ridicate de siguranță, stabilitate și manevrabilitate.

Deși fiecare dintre cele trei modele are propriul caracter și propria misiune, Cityray, Atlas și Monjaro au un element comun: toate au contribuit la succesul GEELY, brand care ocupă astăzi poziții de lider pe piața auto din Republica Moldova.

Pentru informații despre disponibilitatea automobilelor și livrările programate:

📞 022 809 350

📍 Chișinău, str. Calea Ieșilor, 14

Mai multe informații despre GEELY și gama de modele disponibilă în Republica Moldova găsiți pe site-ul www.geely.md.