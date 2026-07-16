Utilizăm energia eficient: Gesturi simple care reduc consumul și costurile și cum ne pregătim pentru sezonul rece Ⓟ

Eficiența energetică începe acasă Eficiența energetică înseamnă să folosim energia mai inteligent, fără să renunțăm la confort.

În practică, asta înseamnă mai puțină risipă, facturi mai mici și un protecția mediului înconjurător asupra mediului. Reducerea consumului prin măsuri simple și bine gândite este una dintre cele mai accesibile soluții pentru gospodării. Multe dintre aceste schimbări nu cer investiții mari, ci doar mai multă atenție în rutina de zi cu zi.

Măsuri simple care fac diferența

Primii pași spre eficiență energetică pot începe cu lucruri foarte simple. Înlocuirea becurilor clasice cu becuri LED este una dintre cele mai rapide soluții, deoarece acestea consumă mult mai puțină energie și au o durată de viață mai mare. La fel de important este să profităm cât mai mult de lumina naturală și să stingem becurile atunci când părăsim o încăpere. Tot în categoria pierderilor ușor de evitat intră și consumul „invizibil” al aparatelor lăsate în priză (încărcătorul de telefon, televizorul, etc.). Scoaterea lor din priză atunci când nu sunt folosite poate reduce risipa de energie și ajută la un control mai bun al consumului din locuință.

Și folosirea eficientă a apei contribuie direct la economisirea energiei, mai ales când vorbim despre apă caldă. Un duș mai scurt, repararea robinetelor care picură sau montarea unui cap de duș economic pot reduce atât consumul de apă, cât și energia necesară pentru încălzirea ei. În cazul mașinii de spălat, este recomandat să fie pornită doar atunci când este plină, la temperaturi mai scăzute și, acolo unde este posibil, pe programe ECO. Astfel de obiceiuri mici, repetate zilnic, aduc economii reale pe termen lung.

Cum ne pregătim pentru sezonul rece

Iarna, cea mai mare parte a energiei consumate într-o locuință merge spre încălzire. De aceea, este esențial să păstrăm căldura în interior și să evităm pierderile inutile. Verificarea caloriferelor la începutul sezonului rece, evitarea acoperirii lor cu mobilă sau draperii și menținerea unei temperaturi echilibrate în camere pot îmbunătăți confortul fără costuri suplimentare mari. Recomandările curente pentru locuință indică, în general, temperaturi moderate în camerele de zi și mai scăzute în dormitoare, pentru un bun echilibru între confort și consum.

Ferestrele și ușile, care nu se închid bine (se simt curenții de aer când sunt închise, se aud puternic zgomotele din exterior) sunt printre cele mai frecvente surse de pierdere a căldurii, iar o izolare mai bună poate reduce semnificativ consumul. În plus, folosirea unui termostat programabil ajută la reglarea temperaturii doar atunci când este nevoie, evitând supraîncălzirea încăperilor. Aerisirea trebuie făcută scurt și eficient, pentru a păstra căldura acumulată în casă. Toate aceste măsuri contribuie la reducerea facturilor și la un confort termic mai bun pe tot parcursul iernii.

Vezi aici toate măsurile de eficiență energetică:

https://www.keystonemoldova.md/ro/publications-and-resources/media-campaigns/eficienta-energetica-in-serviciile-sociale-start/infografice-masuri-de-eficienta-energetica/

Acest material a fost realizat cu suportul financiar al Uniunii Europene.

Articolul face parte din campania de comunicare „Utilizăm energia eficient”, desfășurată în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în serviciile sociale”, implementat din sursele Uniunii Europene, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu I.P. Keystone Moldova și AO „Fondul de Inovații Sociale din Moldova”.

Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod necesar opinia Uniunii Europene și a Fundației Soros Moldova.