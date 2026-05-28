Ultra: Cyber Weekend - Ai venit. Ai jucat. Ai câștigat Ⓟ

A venit momentul tău! Orele nesfârșite petrecute în jocul preferat nu au fost în zadar, pentru că acum poți demonstra tuturor cine este cel mai bun jucător de CS2! Fie că este vorba despre o echipă de esports sau una de amatori, orice doritor se poate înscrie la CS2 CyberCup și participa la turneul online. Doar cele mai bune 8 echipe, vor avea șansa să lupte pentru premii spectaculoase de la Razer în marea finală Cyber Weekend, care va avea loc offline, pe 13 iunie, în showroom-ul Ultra!

Dar asta nu e tot! Cyber Weekend este un eveniment pentru toți amatorii aventurilor virtuale, indiferent dacă participă sau nu la turneu. Îi invităm pe toți doritorii pe 13 iunie, în showroom-ul Ultra, unde împreună cu sponsorii am pregătit o mulțime de activități cool de tot felul.

Terenul virtual de fotbal este elementul tău? Atunci te așteptăm în zona Lenovo, unde vei putea juca FIFA 26 în format VOLTA 3v3. Vino, înscrie-te și câștigă. Cadourile de la Lenovo sunt garantate!

Dacă ai super reflexe, te așteptăm la standul Logitech G Experience Zone! Doar 30 de secunde, 12 ținte și 3 premii spectaculoase! Va putea periferia Logitech G să țină pasul cu ritmul tău? E timpul să afli!

Iar dacă pasiunea ta este driftul, atunci Logitech G Drift Challenge este exact pentru tine! Așază-te comod în scaunul de curse, prinde bine volanul și apasă accelerația! Înscrie-te la stand și arată tuturor un drift epic!

Pentru cei care vor să lupte pentru titlul de cel mai bun pilot, bine ați venit în zona MOZA Racing! Competiția pentru cel mai bun timp va avea loc în Assetto Corsa, în format Time Attack. Aceleași condiții pentru toți. Doar skill-ul decide totul!

Fanii HATOR vor aprecia cu siguranță zona unde pot testa noile periferice gaming și participa la HATOR Typing Challenge! Tot ce contează este: tastatura, viteza și reflexele tale.

Dacă totuși vrei să joci CS2, dar nu faci parte dintr-o echipă, ASUS ROG Stand-up CS2 Duels este alegerea perfectă pentru tine! Dueluri 1v1, gameplay spectaculos și fără scaune. Demonstrează-ți skill-ul într-o confruntare dinamică pentru super premiu.

Deja amețești de la atâtea distracții? Nu-ți face griji, HyperX a pregătit pentru tine PlayStation Free 2 Play Zone - o zonă chill, dotată cu fotolii moi, console PlayStation și ecrane mari, unde te poți juca alături de prieteni în propriul ritm. Fără înregistrare, fără public, doar tu, prietenii tăi și jocul preferat.

13 iunie, showroom-ul Ultra, Cyber Weekend. Vă așteptăm pe toți. Va fi distractiv!

