Total Asig: Vinieta pentru Bulgaria se scumpește cu aproape 30% de la 1 august. Ce înseamnă pentru șoferii din Moldova Ⓟ

Bulgaria pregătește o scumpire de aproape 30% a vinietei electronice, de la 1 august 2026. Cine pleacă spre mare până atunci prinde încă tarifele vechi. Iată cât va costa drumul și ce se pune la punct înainte de plecare.

Vara asta, drumul spre litoralul bulgăresc devine puțin mai scump. Guvernul de la Sofia a pus în dezbatere publică un proiect care majorează taxa de drum pentru autoturisme cu aproximativ 30 la sută. Termenul propus de intrare în vigoare: 1 august 2026.

Deci mai e o fereastră. Cine trece granița până la sfârșitul lui iulie plătește încă la prețul vechi. Cine pleacă în august, după aprobarea proiectului, va scoate mai mult din buzunar pentru aceeași vinietă.

E important de spus din start un lucru. Deocamdată vorbim despre un proiect de hotărâre al Ministerului Dezvoltării Regionale de la Sofia, aflat în consultare. Nu e încă lege definitivă. Numai că direcția e clară și termenul e aproape, așa că merită să știi cifrele din timp.

Cât costă acum și cât va costa după

Scumpirea atinge toate tipurile de vinietă, de la cea de o zi până la cea anuală. Pentru un autoturism obișnuit, sub 3,5 tone, diferențele arată așa.

La o vacanță scurtă, diferența pare mică. Câțiva euro. La vinieta anuală însă, creșterea sare de 15 euro, iar aici începe să conteze pentru cine trece des frontiera.

De ce tocmai acum? Tarifele au rămas neschimbate din 2019, de la lansarea sistemului electronic. E prima scumpire în șapte ani. Autoritățile bulgare estimează venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro numai în 2026 și aproape 48 de milioane pe an în perioada următoare, bani anunțați pentru reabilitarea drumurilor.

O noutate utilă a apărut deja mai devreme în acest an. Din februarie 2026, Bulgaria a introdus vinieta de o singură zi, gândită exact pentru cei aflați în tranzit, care nu au nevoie de o valabilitate mai lungă. Practic, dacă doar traversezi țara spre Grecia, nu mai ești obligat să iei minimul de weekend.

Cum funcționează, de fapt, vinieta electronică

Mulți șoferi din Moldova încă se așteaptă la abțibildul lipit pe parbriz. În Bulgaria nu mai există de ani buni. Vinieta e complet electronică și se leagă de numărul de înmatriculare al mașinii. Nu primești nimic fizic, doar o confirmare pe e-mail sau un bon.

Controlul se face automat, cu camere montate pe drumuri, care citesc plăcuțele în mișcare. Dacă sistemul nu găsește o vinietă valabilă pentru numărul tău, urmează amenda. Iar amenda depășește cu mult prețul unei viniete, chiar și după scumpire.

De aici și greșeala clasică: numărul de înmatriculare greșit la cumpărare. O literă sau o cifră pusă aiurea înseamnă că ai plătit, dar sistemul nu te recunoaște. De aceea contează să cumperi de pe o platformă clară, unde verifici datele înainte de a confirma, nu în grabă, la o casă de plată lângă frontieră.

Ce înseamnă concret pentru un șofer din Moldova

Drumul unui moldovean spre sudul Europei trece de obicei prin România, apoi prin Bulgaria. Două țări, două sisteme de taxare separate.

În România plătești rovinieta. În Bulgaria, vinieta electronică de care vorbim aici.

Ambele se cumpără online, în câteva minute, fără să mai cauți case de plată la frontieră. Îți trebuie doar numărul de înmatriculare corect, pentru că vinieta se leagă electronic de plăcuța mașinii.

Sfatul practic e simplu. Dacă planifici concediul pentru finalul lui iulie sau începutul lui august, cumpără vinieta pentru Bulgaria din timp, cât încă prinzi tariful actual. O vinietă activată pentru perioada călătoriei rămâne valabilă indiferent de scumpirea care intră după aceea.

Ce tip alegi ține de plan. Pentru cine merge o săptămână la mare, vinieta săptămânală acoperă tot sejurul. Pentru cine doar traversează Bulgaria spre Grecia și se întoarce pe același drum, două viniete de o zi pot ieși mai ieftin decât una de weekend. Iar cine face naveta peste hotare mai des în cursul anului ar putea să își ia anuala acum, înainte să urce la 64,50 euro.

Poți verifica rapid ce tip de vinietă ți se potrivește și cât costă cu calculatorul de vinieta pentru Bulgaria de pe totalasig.md. Pentru tranzitul prin România, alături ai și rovinieta pentru Romania, calculată la fel de simplu.

Înainte de viniete, un lucru pe care mulți îl uită

Vinieta îți dă dreptul să circuli pe autostradă. Nu te acoperă însă dacă faci un accident peste hotare. Pentru asta există Carte Verde, asigurarea auto obligatorie în afara Moldovei.

O mașină înmatriculată în Republica Moldova nu poate circula legal în România, Bulgaria sau Grecia fără Carte Verde valabilă. Poliția de frontieră o poate cere la intrare, iar fără ea riști să fii întors din drum sau amendat. În caz de accident, ea acoperă pagubele produse altor participanți la trafic, exact ca RCA-ul acasă.

Vestea bună e că se face tot online, înainte de plecare. Poți calcula Carte Verde online în câteva minute, direct de acasă, și o primești pe e-mail. Ai nevoie doar de numărul certificatului de înmatriculare și de codul IDNP. Fără să mai stai la coadă la ghișeu în ziua plecării.

Așa arată, de fapt, un drum pus la punct spre mare. Întâi Carte Verde, pentru că fără ea nici nu ai voie să pleci. Apoi rovinieta pentru România și vinieta pentru Bulgaria, ca să circuli liniștit pe autostrăzi. Toate trei se rezolvă de pe telefon, într-o singură seară, înainte să încarci portbagajul.

Pe totalasig.md găsești calculatoarele pentru fiecare, iar cine preferă să țină totul la îndemână poate folosi aplicația TotalAsig, disponibilă pe App Store și Google Play. Verifici prețurile, cumperi și păstrezi documentele în telefon, gata de arătat la frontieră.

Scumpirea din Bulgaria nu schimbă planurile de vacanță. Schimbă doar câțiva euro pe drum. Dar, ca la orice călătorie, diferența o face pregătirea făcută din timp, nu graba de la punctul de trecere.