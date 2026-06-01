Tehnologiile care transformă afacerile: cum s-a desfășurat BEST 2026 la Chișinău

În timp ce unele companii continuă să vorbească despre transformarea digitală, altele implementează deja inteligența artificială, automatizarea și sisteme inteligente de management în activitatea lor zilnică.

Tocmai acestei tranziții i-a fost dedicat BEST 2026 — Business Event of Smart Technologies, eveniment care a reunit la Chișinău peste 400 de participanți, mai mult de 20 de speakeri și a prezentat peste 50 de soluții tehnologice pentru mediul de afaceri.

Forumul a devenit o platformă unde a fost discutată una dintre întrebările cheie pentru businessul din Moldova: cum să rămână competitiv într-o perioadă marcată de schimbări tehnologice accelerate.

Tehnologii care funcționează deja astăzi

Principala diferență dintre BEST 2026 și majoritatea evenimentelor de profil a fost accentul pus pe practică.

În cadrul forumului a fost amenajată o zonă demo specială, unde participanții au putut vedea în acțiune peste 50 de soluții tehnologice din domeniile securității, inteligenței artificiale, analizei video, infrastructurii de rețea și automatizării proceselor de business.

Expoziția a reunit tehnologii ale unor branduri internaționale de top, printre care Hikvision, Ezviz, Isolcell, Trassir și Inim. Participanții au avut ocazia să descopere cum pot fi aplicate aceste soluții pe piața locală — în business, infrastructură, retail, educație și sisteme de securitate.

În locul discuțiilor teoretice — demonstrații live, studii de caz reale și comunicare directă cu experți și integratori. Pentru mediul de afaceri, aceasta a fost o oportunitate nu doar de a afla despre noile tehnologii, ci și de a evalua care dintre ele pot fi implementate chiar acum în propriile procese.

Ce întrebări preocupă astăzi mediul de afaceri

Interesul față de eveniment a demonstrat cât de mult s-au schimbat cerințele pieței.

Dacă anterior companiile erau interesate de perspectivele digitalizării, astăzi acestea discută probleme concrete: cum să integreze AI în procesele existente, cum să automatizeze operațiunile de rutină, cum să sporească securitatea obiectivelor și cum să utilizeze datele pentru un management mai eficient al afacerii.

Programul forumului, precum și interacțiunea participanților cu experții și partenerii tehnologici, au fost construite în jurul acestor subiecte.

Smart Era începe aici

Una dintre concluziile principale este că Moldova intră treptat într-o nouă eră tehnologică — Smart Era.

Nu este vorba doar despre implementarea unor instrumente digitale separate. Smart Era înseamnă tranziția către abordări mai inteligente în managementul afacerilor, în care deciziile sunt luate mai rapid, procesele devin mai eficiente, iar tehnologiile ajută companiile să crească chiar și într-un mediu competitiv și în continuă schimbare.

“Acum câțiva ani, companiile se întrebau dacă au nevoie de tehnologii de transformare digitală. Astăzi întrebarea este alta: ce soluții trebuie implementate mai întâi. Exact această tranziție am observat-o la BEST 2026. Companiile nu mai caută teorie, ci instrumente care oferă rezultate concrete chiar acum”, menționează reprezentanții QGROUP.

Peste 20 de ani de dezvoltare a pieței tehnologice

Organizatorul forumului, QGROUP, activează pe piața din Moldova din anul 2002 și contribuie de peste două decenii la dezvoltarea infrastructurii tehnologice a țării.

În această perioadă, compania a fost martora transformării soluțiilor digitale din instrumente de nișă în elemente strategice esențiale pentru business. BEST 2026 a devenit o continuare firească a acestei activități, reunind pe aceeași platformă experți, producători de tehnologii, integratori și reprezentanți ai diferitelor sectoare economice.

Cifre relevante

Amploarea forumului a devenit o nouă confirmare a interesului tot mai mare pentru tehnologiile smart în Moldova:

• 400+ participanți

• 20+ speakeri din 5 țări din Europa și Asia

• 50+ soluții tehnologice

În spatele acestor cifre se află mult mai mult decât simple statistici. Ele demonstrează că mediul de afaceri caută activ noi direcții de dezvoltare, este pregătit să investească în inovații și consideră tehnologia drept unul dintre factorii-cheie ai creșterii viitoare.

BEST 2026 s-a încheiat, însă subiectele abordate în cadrul forumului vor rămâne relevante pentru business încă mult timp. Ritmul schimbărilor tehnologice continuă să accelereze, iar odată cu acesta crește și costul deciziilor amânate.