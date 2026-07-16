Sustain-2: Chișinăul consolidează cooperarea în domeniul turismului Ⓟ

În perioada 9-10 iulie 2026, Chișinăul a găzduit cea de-a doua reuniune a partenerilor proiectului european Sustain-2, finanțat prin Programul Interreg NEXT Bazinul Mării Negre.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai organizațiilor partenere din Republica Moldova, Grecia, Bulgaria, Turcia și Ucraina, oferind cadrul necesar pentru evaluarea progresului proiectului și stabilirea etapelor următoare de implementare.

Proiectul, lansat la 15 decembrie 2025 pentru o durată de 24 de luni, vizează crearea unui model de sustenabilitate pentru IMM-urile din HoReCa, utilizând inteligența artificială. Obiectivul său cheie este consolidarea unei regiuni a Mării Negre mai competitive și mai „inteligente” prin sprijinirea „economiei albastre” și a turismului inovator.

Valoarea totală a proiectului este de 1.090.064,6 euro, dintre care 90% reprezintă finanțare europeană. Primăria Municipiului Chișinău beneficiază de un buget de 154.872,22 euro, contribuția proprie fiind de 10%.

Partenerii internaționali au apreciat rolul activ al municipiului Chișinău în cadrul consorțiului și contribuția acestuia la implementarea proiectului. Potrivit Partenerului Lider, Democritus University of Thrace (DUTH), municipiul Chișinău are un rol important în dezvoltarea și testarea unor soluții practice bazate pe inteligență artificială, destinate sprijinirii întreprinderilor din sectorul HoReCa și promovării practicilor sustenabile.

Reprezentanții Primăriei Municipiului Chișinău au subliniat că administrația locală gestionează în prezent cel mai amplu portofoliu de proiecte externe din istoria capitalei, în valoare de peste 4,5 miliarde de lei, dintre care peste 33 de proiecte sunt în implementare, inclusiv trei dedicate dezvoltării turismului. Prin intermediul SUSTAIN-2, restaurantele, cafenelele și alte afaceri din domeniul ospitalității vor avea acces la instrumente moderne care le vor spori competitivitatea și vor contribui la reducerea impactului asupra mediului.

În cadrul reuniunii, partenerii din Turcia și Ucraina au evidențiat importanța cooperării regionale, menționând că schimbul de bune practici și dezvoltarea unor soluții comune vor sprijini atât tranziția către un turism sustenabil, cât și consolidarea relațiilor dintre statele din regiunea Mării Negre.

În cadrul conferinței, partenerii au evidențiat obiectivele proiectului:

Roman Vitiuc (reprezentantul Primăriei Municipiului Chișinău): „Chișinăul își consolidează activ poziția ca destinație turistică de perspectivă și durabilă. În prezent, capitala gestionează cel mai mare portofoliu de proiecte externe, în valoare de peste 4,5 miliarde de lei. Este vorba despre peste 33 de proiecte, inclusiv trei în domeniul turismului. Proiectul SUSTAIN-2 ne va permite să ajutăm restaurantele și cafenelele locale să-și sporească competitivitatea și să reducă impactul asupra mediului” .

. Symeon Symeonidis (reprezentantul Democritus University of Thrace (DUTH), Grecia ): „Primăria Chișinău joacă un rol cheie în SUSTAIN-2, aducând perspectiva unei destinații turistice urbane majore. Împreună dezvoltăm soluții practice bazate pe Inteligența Artificială, care vor ajuta afacerile, vor consolida comunitățile locale și vor introduce practici durabile ce pot fi replicate în întreaga regiune a Mării Negre” .

): . Büşra İrem Karhanlı (reprezentanta Uskudar Urban Services Trade and Industry Joint Stock Organization, Turcia): „Suntem încântați să facem parte din acest consorțiu internațional. Proiectul ne va permite să implicăm în mod direct restaurantele locale, cafenelele și alte instituții în procesele de dezvoltare durabilă, împărtășind această experiență valoroasă cu toți partenerii noștri” .

. Artem Vashchylenko (reprezentantul Ukrainian Association of Business Support Centers, Ucraina): „Pentru partenerii ucraineni, cooperarea are o importanță strategică. Reconstrucția post-conflict a comunităților noastre va include în mod obligatoriu strategii de turism durabil. Activitatea desfășurată umăr la umăr cu Moldova ne apropie totodată de statutul de membru deplin al UE. Ideologia programului Interreg este de a construi poduri peste Marea Neagră, iar acest pod este deja în curs de edificare”.

Pe parcursul celor două zile de lucru, membrii consorțiului au analizat rezultatele primei etape de implementare și au aprobat planul de activități pentru perioada următoare. În etapa următoare, proiectul va pune la dispoziția IMM-urilor din sectorul HoReCa instrumente digitale pentru optimizarea consumului de resurse, reducerea risipei alimentare și creșterea eficienței operaționale, contribuind astfel la dezvoltarea unui turism modern, competitiv și sustenabil în municipiul Chișinău și în întreaga regiune a Mării Negre.