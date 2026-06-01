Summer Sale la Shopping MallDova — reduceri de până la -70% Ⓟ

Vara este în toi, iar sezonul celor mai frumoase momente continuă. Summer Sale la Shopping MallDova dă startul celor mai inspirate alegeri — o combinație perfectă de shopping, relaxare, distracție.

Între 1 și 19 iulie, te așteaptă reduceri de până la -70%, colecții de sezon, branduri îndrăgite, surprize și o atmosferă tropicală care transformă fiecare vizită într-o adevărată escapadă de vară.

Un sezon al stilului, al inspirației și al micilor bucurii

În magazinele Shopping MallDova găsești tot ce ai nevoie pentru alegeri inspirate — de la colecții de modă pentru femei și bărbați, piese elegante, casual sau sportive, până la încălțăminte și genți, accesorii, ceasuri, produse de beauty și parfumuri de la branduri apreciate.

Cei mici își pot descoperi noile preferințe printre haine confortabile, încălțăminte, jucării, cărți și articole creative, iar pentru casă te așteaptă soluții care aduc mai mult confort și funcționalitate — tehnologie, electrocasnice, produse pentru bucătărie și decorațiuni.

Pentru momente de răsfăț și stare de bine, găsești produse de îngrijire, articole pentru sănătate și tot ceea ce completează rutina ta de frumusețe. Iar pentru un plus de personalitate, te așteaptă bijuterii, accesorii speciale, cărți și mici plăceri care aduc bucurie fiecărei zile.

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O zi de vară perfectă începe la Shopping MallDova

După o sesiune de shopping, fă o pauză delicioasă în noul food court: savurează o cafea aromată, o limonadă răcoritoare sau un prânz într-un restaurant primitor.

Pentru că la Shopping MallDova experiența continuă dincolo de cumpărături — cu filme noi pe marele ecran, distracție la bowling și momente pline de energie pentru copii în zona de joacă.

Iar pentru confortul tău, găsești toate serviciile necesare într-un singur loc: salon de frumusețe, supermarket, spălătorie auto, servicii de reparații pentru haine și încălțăminte, curățare profesională a încălțămintei și curățătorie chimică, confecționarea cheilor, precum și servicii de grooming.

IT Weekends — vara se descoperă prin joacă și tehnologie

În weekendurile din luna iulie, IT Weekends îi invită pe copii să pătrundă în universul tehnologiei prin workshop-uri interactive.

Ne vedem în inima verii — la Shopping MallDova.