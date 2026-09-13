Sporter a adunat peste 10.000 de alergători la maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 Ⓟ

Pe 12–13 septembrie, Chișinăul a devenit din nou centrul alergării și al emoțiilor sportive.

Cea de-a 13-a ediție a maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 a adunat peste 10.000 de participanți din 59 de țări - sportivi profesioniști și amatori, copii, familii, participanți din diferite țări și mii de susținători.

Timp de două zile, Piața Marii Adunări Naționale și străzile capitalei au fost transformate într-un adevărat oraș al sportului, cu starturi pentru toate vârstele, zone de susținere, activități ale partenerilor și o atmosferă care a adus împreună întreaga comunitate.

12 septembrie — Moldcell Marathon For Kids pentru peste 1500 de copii

Prima zi a evenimentului a fost dedicată celor mai mici alergători. Sute de copii au luat startul la Moldcell Marathon For Kids 2026, pe distanțe adaptate fiecărei categorii de vârstă.

Susținuți de părinți, prieteni și spectatori, micii participanți și-au trăit propria experiență de cursă, iar pentru mulți dintre ei a fost primul start oficial și prima medalie obținută la un eveniment sportiv de amploare.

1200 m — 9–10 ani

Fete:

Banari Olga - 780 Capsamun Alexandra — 738 Rassulova Miroslava — 781

Băieți:

Ovcinnicov Matvei — 771 Pintili Darius (Mihail) — 776 Lisii Alexandr — 657

1600 m — 11–12 ani

Fete:

Capsamun Ecaterina — 979 Maruseac Adelina — 968 Apostol Mihaela — 1046

Băieți:

Florean Alexandru — 1063 Patraș Nicolas — 1075 Bogdan Petrov — 963

2000 m — 13–14 ani

Fete:

Spînu Teodora — 1296 Luchin Polina — 1150 Ivanciuc Melissa — 1152

Băieți:

Cebotari Dragoș — 1101 Ovcinnicov Serghei — 1294 Cervîcelov Grigore — 1160

După cursele copiilor, atmosfera de sărbătoare a continuat în Piața Marii Adunări Naționale cu activitățile partenerilor și tradiționalul Mămăliga Party.

13 septembrie — ziua marilor starturi pentru peste 10.000 de participanți

Duminică dimineața, centrul capitalei s-a umplut de alergători veniți să participe la cursele principale ale maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

La ora 08:55 au pornit participanții din cadrul Marathon For All, iar de la ora 09:00 s-a dat startul curselor de 5 km, 10 km, semimaraton 21 km și maraton 42 km, precum și al cursei Fun Run de 2 km.

De la sportivii care au venit pentru podium și rezultate personale până la cei care au participat pentru prima dată la o cursă de alergare, fiecare participant a avut propria provocare și propria poveste de finiș.

Câștigătorii maratonului — 42 km

Cea mai lungă și solicitantă probă a zilei și-a desemnat campionii după 42,195 km parcurși pe străzile Chișinăului.

Femei:

🥇 Yuliia Tarasova — 3:03:52 🥈 Olesea Gaidamaca — 3:11:57 🥉 Anastasia Komleva — 3:17:43

Bărbați:

🥇 Bogdan Postolachi — 2:29:12 🥈 Gabriel Crețu — 2:33:12 🥉 Nicolai Gorbusco — 2:39:41

Câștigătorii semimaratonului — 21 km

Competiția pe distanța de semimaraton a oferit o luptă intensă pentru podium până la ultimii kilometri.

Femei:

🥇 Ana Siuris — 1:26:13 🥈 Daria Stelmakh — 1:29:53 🥉 Vasluian Anna — 1:31:11

Bărbați:

🥇 Ivan Siuris — 1:10:04 🥈 Konstantin Onishchenko — 1:11:16 🥉 Buzulan Gheorghe — 1:11:41

Câștigătorii cursei de 10 km

Viteza și strategia au făcut diferența și pe distanța de 10 km.

Femei:

🥇 Andreea Stavila Grosu — 36:55 🥈 Irina Manic — 42:46 🥉 Maria Carpenco — 44:35

Bărbați:

🥇 Sirbu Mihail — 32:25 🥈 Adrian Schiopu — 34:16 🥉 Pavlenco Nicolae — 34:24

Câștigătorii cursei de 5 km

Cursa de 5 km a fost una dintre cele mai dinamice probe ale zilei și a reunit atât alergători experimentați, cât și participanți aflați la început de drum.

Femei:

🥇 Mihaela Botnari — 18:22 🥈 Ecaterina Cernat — 18:52 🥉 Iulia Pasa — 19:47

Bărbați:

🥇 Ivancenco Vladislav — 16:48 🥈 Vlad Tabacari — 16:50 🥉 Bacos Gheorghe — 16:54

Marathon For All — sport fără bariere

Unul dintre cele mai importante momente ale ediției 2026 a fost Marathon For All, cursa care promovează incluziunea și accesul la sport pentru fiecare.

Participanții au luat startul pe distanțele de 5 km, 10 km și 21 km, demonstrând că linia de start poate aduce împreună oameni cu experiențe și posibilități diferite.

Au fost premiați participanții din categoriile Individual și Support.

Marathon For All — 5 km

Femei:

🥇 Valentina Samoilenco — 27:19 🥈 Felicia Bulimaga — 27:19 🥉 Oxana Caracula — 31:59

Bărbați:

🥇 Cornel Baran — 30:28 🥈 Chirill Verba — 30:33 🥉 Alexandru Cristian — 30:49

Marathon For All — 10 km

Femei:

🥇 Valentina Sibi — 53:03 🥈 Mariana Tihu Andrusoi — 1:03:23 🥉 Olga Berdeu — 1:03:55

Bărbați:

🥇 Valeriu Mocanu — 57:41 🥈 Marian Trandafir — 58:06 🥉 Catalin Creanga — 59:12

Marathon For All — 21 km

Femei:

🥇 Nadejda Dmitriuc — 2:21:28 🥈 Natalia Sobcinscaia — 2:29:00

Bărbați:

🥇 Ilie Stefirta — 1:46:32 🥈 Dmitrii Cuzuc — 1:51:36 🥉 Costin Viorel Comsa — 1:52:06

Rezultatele complete ale maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 sunt disponibile aici.

Un oraș întreg a alergat împreună

maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026 nu a însemnat doar rezultate, cronometru și kilometri parcurși.

Pe traseu, alergătorii au fost întâmpinați de puncte de hidratare, muzică și zone de susținere, iar în Piața Marii Adunări Naționale participanții și spectatorii au putut descoperi activitățile pregătite de partenerii evenimentului.

Mii de oameni au venit să alerge, să-și susțină familia și prietenii sau pur și simplu să trăiască atmosfera celui mai mare eveniment de alergare din Republica Moldova.

Voluntarii, echipele tehnice, serviciile medicale, autoritățile și partenerii au contribuit la buna desfășurare a celor două zile de eveniment.

Partenerii maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026

Succesul ediției 2026 a fost posibil cu sprijinul partenerilor care s-au alăturat comunității Chisinau Marathon.

Partener General: maib | Mastercard

Organizator: Sporter

Co-organizator For All: Swiss Cooperation / Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

Co-organizatori: Simpals și Federația „Sportul pentru Toți”

Partener KIDS Run: Moldcell

Partener al Numărului de Start: Loteria Națională

Partener al Medaliei: Linella

Partener al Tricoului Oficial: Traumeel

Partener al Kitului de Start: Centrul de Diagnostic German

Apa Oficială: OM

Partener PaceMaker: Adidas

Automobilul Oficial: BMW

Partener Mămăliga Party: Linella

Partener Food Zone: Julius Meinl

Partener Staff: Adidas

Partener Voluntari: Farmacia Familiei

Partener For All: Turkish Airlines

Parteneri Oficiali: Bomba, Sportlandia, Invitro, Astenor, 999.md, Woloshin Banya, TEDi, Shopping MallDova, Garmin, Milomania, Medpark, Carlsberg, Hippocrates, Grafit, Aurelius, Nuca, UNHCR, Traktor Community.

Parteneri Tehnici: Rebalance, IT Lab, Kamikkadze, Seven Notes, DUCK., Societatea de Cruce Roșie Moldova, Chin Chin,

Parteneri Media: HIT FM, Point.md, Afisha.md, Știri.md și Mama.md.

Cu susținerea: Primăria municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație Tineret și Sport, Poliția Republicii Moldova, Inspectoratul General de Carabinieri, Academia "Ştefan cel Mare", Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural Chișinău.

Mulțumim că ați alergat alături de noi!

Ediția 2026 a maib | Mastercard Chisinau Marathon a demonstrat încă o dată că maratonul este mai mult decât o competiție sportivă. Este un eveniment despre oameni, comunitate, emoții, depășirea propriilor limite și bucuria de a ajunge împreună la finiș.

Mulțumim tuturor participanților, voluntarilor, spectatorilor, partenerilor și instituțiilor care au făcut parte din maib | Mastercard Chisinau Marathon 2026.

Iar dacă deja te gândești la următorul start, înregistrările pentru maib | Mastercard Chisinau Marathon 2027 sunt deschise.

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Ne revedem în 2027!