Skystore a obținut premiul Notorium Brand Awards Ⓟ

Pentru companie, această recunoaștere confirmă dezvoltarea constantă a brandului SPLAT — unul dintre cele mai cunoscute branduri de produse pentru îngrijirea cavității bucale de pe piața din Republica Moldova.

SKYSTORE dezvoltă game de produse pentru îngrijirea zilnică a cavității bucale, acordând o atenție deosebită calității, formulelor moderne și perfecționării continue a portofoliului.

Astăzi, SPLAT include o gamă variată de produse pentru îngrijirea orală zilnică și continuă să-și consolideze poziția atât în rândul consumatorilor, cât și în retail.

Premiul a fost primit în numele companiei de către directorul SKYSTORE, Rostislav Kharchenko. Potrivit acestuia, obiectivul principal al companiei rămâne crearea unor produse calitative și accesibile, în care consumatorii să aibă încredere.

„Nu stăm pe loc și tindem mereu spre mai bine. Pentru noi este important ca produsele alese de consumatori să rămână accesibile, calitative și mereu disponibile pe raft”, a menționat directorul SKYSTORE, Rostislav Kharchenko.

Pe lângă SPLAT, compania dezvoltă și alte branduri din domeniul îngrijirii orale și igienei personale, inclusiv Biomed și noul produs inovator WHITE STAR, care urmează să fie promovat activ în Moldova și pe piețele europene.

Astăzi, SKYSTORE continuă să investească în dezvoltarea propriilor mărci comerciale, extinderea sortimentului și consolidarea prezenței pe piețele internaționale, păstrând accentul pe calitate și încrederea consumatorilor.

Mai multe detalii: SKYSTORE

Instagram: SPLAT Moldova



