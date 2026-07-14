Škoda Moldova lansează Flash Sales: Doar 20 de automobile beneficiază de prețuri speciale Ⓟ

Piața auto din Republica Moldova se schimbă într-un ritm accelerat. Clienții își doresc livrare rapidă, oferte clare și posibilitatea de a conduce imediat automobilul ales.

Pornind de la aceste nevoi, Škoda Moldova lansează Flash Sales – o campanie comercială specială prin care, în fiecare săptămână, doar 20 de automobile beneficiază de reduceri speciale.

În cadrul campaniei sunt incluse cinci dintre cele mai apreciate modele ale mărcii:

Škoda Kamiq

Škoda Karoq

Škoda Octavia

Škoda Kodiaq

Škoda Superb

Oferta este simplă: în fiecare săptămână sunt selectate doar 20 de automobile disponibile în stoc, care pot fi achiziționate la condiții comerciale speciale.

Prețuri speciale pentru automobile disponibile imediat

Unul dintre cele mai importante avantaje ale campaniei este disponibilitatea imediată. În timp ce pentru multe automobile noi termenul de livrare poate ajunge la câteva luni, modelele incluse în Škoda FLASH SALES sunt deja disponibile în showroomurile Škoda Moldova și pot fi livrate într-un timp foarte scurt.

Astfel, clienții nu trebuie să aștepte producerea automobilului, ci îl pot conduce aproape imediat după finalizarea procedurilor de achiziție.

Avantaje suplimentare pentru clienții Škoda

Campania aduce beneficii exclusive și pentru proprietarii actuali ai unui automobil Škoda.

Aceștia beneficiază de:

evaluare gratuită a automobilului prin programul Trade-In;

0% Leasing pentru primul an, conform regulamentului campaniei;

Prin aceste avantaje, clienții fideli pot face trecerea către un model nou în condiții și mai avantajoase.

Test Drive și ofertă personalizată

Toți cei interesați sunt invitați să viziteze showroomurile Škoda Moldova, unde pot descoperi modelele incluse în campanie, pot solicita o ofertă personalizată și pot programa gratuit un Test Drive.

Descoperă oferta săptămânii

Campania Škoda Flash Sales este deja activă.

Oferta este disponibilă exclusiv pentru automobilele selectate în fiecare săptămână și este valabilă doar până la epuizarea acestora.

Intră pe www.skoda.md, descoperă automobilele incluse în Flash Sales și solicită chiar astăzi oferta personalizată sau programează un Test Drive într-unul dintre showroomurile Škoda Moldova.