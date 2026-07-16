Škoda Karoq trece de 1.000.000 de unități produse Ⓟ

Škoda Auto marchează un moment important în istoria unuia dintre cele mai apreciate modele ale sale: automobilul cu numărul 1.000.000 din gama Škoda Karoq a ieșit de pe linia de producție a uzinei din Kvasiny, Cehia.

Lansat în 2017, Karoq s-a impus rapid ca unul dintre cele mai de succes SUV-uri ale mărcii și continuă să fie alegerea a sute de mii de familii și profesioniști din întreaga lume.

Disponibil în aproximativ 60 de piețe internaționale, Škoda Karoq s-a remarcat prin echilibrul dintre design, confort, tehnologie și funcționalitate. Astăzi, modelul ocupă un loc important în gama SUV Škoda, fiind unul dintre cele mai populare automobile ale producătorului ceh.

Succesul modelului se datorează unei combinații de calități apreciate de clienți: un habitaclu spațios și versatil, tehnologii moderne de asistență și conectivitate, un nivel ridicat de siguranță și motorizări eficiente, potrivite atât pentru utilizarea zilnică în oraș, cât și pentru călătoriile lungi alături de familie.

În cei aproape nouă ani de la lansare, Karoq a fost recompensat cu numeroase distincții internaționale, printre care prestigiosul Red Dot Award pentru Design de Produs, titlul Car of the Year în Republica Cehă și premiul Best Value Family SUV. Aceste recunoașteri confirmă aprecierea de care modelul se bucură atât în rândul specialiștilor din industrie, cât și al clienților.

Pentru Škoda Auto, atingerea pragului de un milion de automobile produse reprezintă mai mult decât o cifră impresionantă. Este dovada încrederii pe care clienții din întreaga lume au acordat-o modelului Karoq și confirmarea faptului că acesta continuă să fie unul dintre pilonii gamei SUV a mărcii.

Totodată, constructorul ceh a confirmat că succesorul modelului Karoq este planificat pentru sfârșitul anului 2027 – începutul anului 2028, ceea ce demonstrează că actuala generație rămâne un model actual și relevant pentru următorii ani.

Și în Republica Moldova, Škoda Karoq continuă să fie una dintre cele mai apreciate opțiuni pentru clienții care își doresc un SUV compact, confortabil și bine echipat. Dimensiunile echilibrate, poziția înaltă la volan, portbagajul încăpător și costurile avantajoase de exploatare îl transformă într-o alegere potrivită atât pentru familii, cât și pentru cei care își doresc un automobil versatil pentru activitățile de zi cu zi.

În această perioadă, modelul face parte din campania Škoda Flash Sales, prin care clienții pot beneficia de condiții speciale de achiziție și livrare rapidă din stocul disponibil.

Toți cei interesați sunt invitați să descopere Škoda Karoq în showroomurile Škoda Moldova și să programeze un test drive pentru a experimenta performanțele și confortul unuia dintre cele mai apreciate SUV-uri din gama mărcii.