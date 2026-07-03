Simpals extinde parcul fotovoltaic cu un sistem de stocare a energiei de 15 MWh Ⓟ

Simpals extinde parcul fotovoltaic din Anenii Noi cu un sistem de stocare a energiei de 15,48 MWh. Cel de-al treilea proiect energetic al companiei devine o soluție hibridă care produce și stochează energie regenerabilă.

Dezvoltarea energiei regenerabile nu înseamnă doar producerea energiei verzi, ci și capacitatea de a o stoca și utiliza atunci când este necesară. Din acest motiv, sistemele de stocare a energiei devin o componentă esențială a infrastructurii energetice moderne.

Simpals a pus în funcțiune parcul fotovoltaic din raionul Anenii Noi în 2025. Proiectul continuă direcția energetică începută prin primul parc fotovoltaic și consolidată ulterior prin lansarea celui de-al doilea parc fotovoltaic. Odată cu integrarea sistemului BESS, Simpals ajunge la cel de-al treilea proiect energetic, care combină producerea și stocarea energiei regenerabile.

Noua etapă a proiectului include implementarea unui sistem de stocare a energiei electrice (BESS) cu o capacitate de 15,48 MWh. Prin această investiție, parcul fotovoltaic evoluează de la o instalație dedicată exclusiv producerii energiei regenerabile la un proiect energetic hibrid, care integrează atât producerea, cât și stocarea energiei.

Sistemul BESS permite acumularea energiei produse în perioadele cu radiație solară ridicată și utilizarea acesteia atunci când producția scade sau cererea de consum este mai mare. Astfel, energia regenerabilă poate fi valorificată mai eficient, iar dezechilibrele dintre producție și consum sunt reduse.

Implementarea unui sistem de stocare contribuie la creșterea flexibilității sistemului electroenergetic, susține stabilitatea rețelei și facilitează integrarea unui volum mai mare de energie regenerabilă în Sistemul Electroenergetic Național.

Proiectul din Anenii Noi se numără printre primele proiecte hibride de acest tip din Republica Moldova și include unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei electrice implementate până în prezent în țară.

Prin această investiție, Simpals continuă dezvoltarea proiectelor din domeniul energiei regenerabile și implementarea unor soluții moderne care contribuie la creșterea rezilienței și eficienței infrastructurii energetice din Republica Moldova.