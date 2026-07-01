Shopping MallDova: Anime Days revine Ⓟ

Pe 31 iulie, 1 și 2 august ne revedem la cel mai spectaculos festival anime.

Îi invităm pe toți pasionații de anime, manga, cosplay, K-pop și cultură japoneză contemporană în inima universului anime — la ANIME DAYS, în Shopping MallDova.

Pe parcursul celor trei zile de festival, organizatorii GoCon, împreună cu Shopping MallDova și partenerul general Millomania, au pregătit un program bogat pentru toți fanii culturii pop japoneze. Vizitatorii vor avea parte de zone interactive, locații foto tematice, workshop-uri captivante, un quest cu numeroase premii, precum și spectacole concurs pline de energie și culoare.

Scopul acestui eveniment este nu doar distracția, ci și consolidarea comunității, inspirarea tinerilor creatori, atragerea de noi pasionați ai culturii fanilor, precum și susținerea cosplayerilor și dansatorilor locali.

Ce vă așteaptă:

Pe parcursul celor trei zile — între orele 10:00 și 22:00 — veți putea pătrunde în atmosfera anime-urilor preferate, participa la activități creative și face parte dintr-un quest captivant cu premii.

Zone permanente (deschise zilnic):

1 . Zone foto tematice

– NARUTO.

– K_POP STAR.

– FIGURINE ANIME GIGANTE.

2. Expoziție de figurine de colecție

Veți putea admira figurine anime rare din colecții private. Expoziția este prezentată sub forma unor vitrine tematice.

3. Activități creative

– Crearea propriului badge: poți colora sau desena un design care va fi transformat imediat într-un badge personalizat pentru tine.

– BOTTLE MATCH: Joc interactiv de memorie, atenție și noroc. Participantul trebuie să ghicească poziția sticlelor colorate și să reproducă corect secvența ascunsă.

– SUKUI: joc de îndemânare și atenție. Participanții trebuie să apese pe rând dinții unui pește-jucărie. Câștigă cel mai mai norocos.

– ART WALL: vei avea ocazia să desenezi orice personaj preferat, iar lucrarea ta va putea fi expusă în galeria de desene.

4. Quest cu premii garantate

Fiecare participant va primi un card special și va avea ocazia să colecteze 3 ștampile prin participarea la activitățile organizate și efectuarea unei achiziții în magazinul Millomania, în perioada 31 iulie – 2 august. După completarea cardului și îndeplinirea tuturor condițiilor, acesta poate fi schimbat pentru un premiu.

Printre premii se numără brelocuri acrilice, postere, stickere, figurine anime de dimensiuni mari, bilete la ediția aniversară a festivalului GoCon, lentile de contact colorate decorative, figurine originale japoneze, precum și cadouri exclusive oferite de partenerul general Millomania.

Evenimente speciale:

31 iulie | 13:00 – 14:30 | Masterclassuri

Masterclass „K-POP” — de la 13:00 la 13:30. Speaker: Marta, una dintre fondatoarele CONTROL_M, renumitul studio K-POP din Odesa.

Speaker: Marta, una dintre fondatoarele CONTROL_M, renumitul studio K-POP din Odesa. Masterclass „CRAFT” — de la 14:30 la 15:00. Speaker: BrunenG, creator profesionist de recuzită și accesorii cosplay.

Speaker: BrunenG, creator profesionist de recuzită și accesorii cosplay. Masterclass „CREAREA COSTUMELOR” — de la 16:00 la 17:30. Speaker: Daria, creator profesionist de costume, câștigătoarea premiului Best Hand Made Costume la GoCon 2025.

Speaker: Daria, creator profesionist de costume, câștigătoarea premiului Best Hand Made Costume la GoCon 2025. Masterclass „ARANJAREA PERUCILOR” — de la 17:30 la 18:00. Speaker: RedRin, specialist profesionist în coafarea și aranjarea perucilor.

1 august | 13:00 – 14:30 | Concurs de dans K-pop cover

Competiție de dans inspirată din coregrafiile K-pop, cu un fond de premii în valoare de 10.000 lei. Câștigătorul va fi desemnat în baza evaluării juriului profesionist și a votului online, care va avea loc pe site-ul gocon.md.

2 august | 13:00 – 14:30 | Concurs cosplay GoCon

Show defileu cu un fond de premii în valoare de 20.000 de lei. Participanții vor concura pentru marele premiu pe scena Shopping MallDova. Câștigătorul va fi desemnat în baza evaluării juriului profesionist și a votului offline, care va avea loc pe 2 august, între orele 15:00 și 18:00, la etajul întâi, în fața scenei. Pentru cea mai bună reprezentație va putea vota orice vizitator al Shopping MallDova.

* Participarea la concursuri este posibilă doar prin completarea formularului de înscriere până pe 20 iulie pe site-ul gocon.md.

ANIME DAYS la Shopping MallDova nu este doar un festival — este o oportunitate:

– să intri în decoruri interactive inspirate din anime.

– să creezi ceva cu mâinile tale și să iei rezultatul acasă.

– să cunoști alți fani, dansatori și cosplayeri.

– să urci pe scenă sau să susții participanții.

– să obții cadouri exclusive și amintiri de neuitat.

Pentru unii, va fi primul pas în comunitate. Pentru alții — o reîntâlnire călduroasă cu oameni cu aceleași pasiuni. Iar pentru toți — trei zile pline de emoții și magie anime.

Ne vedem pe 31 iulie, 1 și 2 august în inima Anime - la Shopping MallDova!