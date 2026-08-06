De cele mai multe ori, schimbarea hranei nu o inițiază câinele, ci stăpânul: a văzut o reclamă, a auzit un sfat la plimbare, a prins o promoție.

Uneori trecerea chiar este necesară. Dar orice schimbare bruscă a rației este o loterie în care premiul cel mare sunt tulburările digestive. Îți explicăm când e momentul să schimbi hrana, când e mai bine să nu umbli la o schemă care funcționează și cum arată trecerea corectă în 7-10 zile.

Trecerea la hrana nouă durează 7-10 zile

Când e într-adevăr momentul să schimbi hrana

Motivele obiective sunt puține.

Vârsta. Cățelul a crescut: câinii de rase mici trec la hrana pentru adulți în jurul vârstei de un an, cei de rase mari mai târziu, pe la 15-18 luni, iar rasele gigantice (dog german, Saint Bernard, mastif) abia la 18-24 de luni, pentru că au cea mai lungă perioadă de creștere. Unui câine care îmbătrânește i se alege o linie Senior: mai puține calorii, sprijin pentru articulații. Nu există o „vârstă de pensionare” unică: potrivit clasificării AAHA, bătrânețea este ultimul sfert din speranța de viață; rasele mari îmbătrânesc încă de la 7-8 ani, cele mici după 10.

Indicația medicului veterinar. O alergie diagnosticată, probleme cu rinichii, cu digestia sau cu greutatea: în aceste cazuri hrana nu o alege stăpânul, ci medicul, iar cu el nu are rost să te contrazici pe motiv că reclama spune altceva.

Greutatea. Câinele se îngrașă sau slăbește constant, deși porțiile sunt normale. Mai întâi un control la medic, pentru a exclude bolile, apoi ajustarea rației.

Blana, pielea, scaunul. O blană fără luciu, mâncărimile, scaunul moale cronic pot fi un motiv să schimbi hrana, dar aceleași simptome apar și în boli care nu se tratează cu hrană. Ordinea este aceeași: mai întâi medicul, apoi schimbarea pungii.

Și un motiv onest, de ordin practic: hrana a dispărut din vânzare sau nu se mai încadrează în buget. Se întâmplă, și este un motiv perfect normal pentru trecere.

Când nu trebuie să schimbi hrana

Dacă câinele este sănătos, în formă bună, are scaun stabil, blană îngrijită și golește castronul fără să fie rugat, hrana nu trebuie schimbată. Deloc.

Câinele nu este om. Anii petrecuți cu aceeași hrană completă nu îl apasă: „diversitatea de dragul diversității” înseamnă să ne proiectăm propriile obiceiuri asupra unui animal care nu are nevoie de ele. În schimb, riscul există la fiecare trecere: o hrană nouă este de fiecare dată un test de rezistență pentru digestie. Dacă schema funcționează, nu o atinge. Există o singură excepție: trecerile legate de vârstă din secțiunea anterioară.

Schema trecerii la hrana nouă: 7-10 zile

Schema clasică arată așa. Procentele se calculează din porția zilnică și se cântăresc, nu se măsoară din ochi.

Pentru un câine cu digestie sensibilă, schema se întinde până la două săptămâni: se trece la pasul următor doar dacă scaunul este normal. Nu este nevoie de zile de repaus alimentar înainte de schimbarea hranei, iar castronul cu apă rămâne mereu la îndemâna câinelui.

Porția zilnică a hranei noi se verifică pe ambalajul ei, nu se preia de la cea veche: valoarea calorică diferă de la o hrană la alta, iar „aceeași cană” se transformă ușor în supraalimentare.

Porția se cântărește, nu se apreciază din ochi

Ce este normal și ce este semnal de alarmă

Normal în primele 1-2 zile: un scaun ceva mai moale, un interes crescut pentru castron sau o ușoară reticență față de crochetele noi. Toate trec de la sine.

Semnale că trebuie să te oprești: vărsături, diaree care ține mai mult de o zi, sânge în scaun, refuz complet al hranei, apatie. În acest caz, revino la proporția anterioară sau la hrana veche și sună medicul veterinar. Scopul nu este să duci schema până la capăt cu orice preț.

Greșeli tipice

Schimbarea „de azi pe mâine”. Cea mai frecventă și cea mai costisitoare: tocmai după ea câinii își întâmpină cel mai des stăpânul cu o băltoacă lângă ușă.

Toate noutățile deodată. Hrană nouă, plus recompense noi, plus suplimente. Dacă ceva merge prost, nu vei ști ce anume a fost de vină. Câte o noutate pe rând.

Trecerea într-o perioadă de stres. O mutare, apariția unui copil, canicula, despărțirea de stăpân: amână schimbarea hranei cu vreo două săptămâni, până când viața revine la normal.

Recompensele neluate în calcul. Potrivit recomandărilor WSAVA (Asociația Mondială de Medicină Veterinară pentru Animale Mici), recompensele nu ar trebui să depășească 10% din caloriile zilnice. Tot ce depășește acest prag dezechilibrează chiar și o rație ideală și anulează efectul schimbării hranei.

Evaluarea după trei zile. Digestia se stabilizează în vreo două săptămâni, primele schimbări ale blănii se văd după o lună sau o lună și jumătate, iar pentru efectul complet asupra blănii și pielii este nevoie de până la două-trei luni: atât durează ciclul de creștere a firului de păr. Mai devreme de atât, pur și simplu nu ai cum să judeci hrana.

Lista de verificare înainte de trecere

Există un motiv obiectiv: vârsta, indicația medicului, greutatea, disponibilitatea hranei. Hrana nouă este hrană completă și este aleasă în funcție de vârsta și talia câinelui. Trecerea este planificată pe 7-10 zile, după tabel, iar pentru câinii sensibili mai mult. Câte o noutate pe rând, fără recompense sau suplimente noi în aceeași perioadă. Urmărești scaunul, apetitul și energia câinelui, nu promisiunile de pe ambalaj.

În Moldova, o rație potrivită vârstei și taliei rasei se găsește în catalogul de hrană uscată pentru câini al magazinului zoo Ryjik: de la linii pentru cățeluși până la Senior, cu livrare în Chișinău și în toată țara.

Întrebări frecvente

Se pot amesteca permanent două tipuri de hrană?

Se poate, dacă ambele sunt hrană completă, iar caloriile sunt calculate pentru cele două împreună, nu pentru fiecare în parte. Schema are un singur minus: dacă apar tulburări digestive sau o alergie, va fi mai greu de înțeles care dintre ele este de vină.

Sunt necesare probioticele în perioada trecerii?

Pentru un câine sănătos, la o trecere graduală, de obicei nu. Dacă digestia câinelui este sensibilă, întreabă medicul veterinar: el îți va spune dacă este nevoie de susținere și de care anume.

Câinele refuză hrana nouă. Ce fac?

Fă un pas înapoi, la proporția pe care câinele o accepta liniștit, și avansează mai încet. Nu încerca să îi trezești apetitul prin înfometare: pentru cățeluși și pentru rasele mici mesele sărite sunt dăunătoare. Dacă refuzul este total și persistent, este posibil ca hrana pur și simplu să nu i se potrivească, iar acesta este tot un rezultat.

În cât timp apare efectul „blană mai frumoasă, mai multă energie”?

Primele schimbări apar cel mai devreme după o lună sau o lună și jumătate, iar efectul complet asupra blănii, mai aproape de două-trei luni. Nu există minuni rapide la schimbarea hranei: promisiunile de tip „rezultat într-o săptămână” lasă-le pe seama reclamelor.

Surse:

Material pregătit cu participarea specialiștilor magazinului zoologic Ryjik, Chișinău.