Roman Știrbu: Cum se iau deciziile care schimbă o companie Ⓟ

Cum transformi o idee într-un produs de succes? În podcastul Rethink IT, realizat de Moldova Innovation Technology Park, Roman Știrbu vorbește despre deciziile care au modelat Simpals în peste 20 de ani de activitate.

În spatele fiecărui produs de succes stau zeci de decizii care nu sunt vizibile pentru utilizatori. Unele înseamnă investiții în proiecte noi, altele presupun renunțarea la idei în care s-a investit deja timp și resurse. Potrivit lui Roman Știrbu, CEO Simpals, capacitatea de a lua aceste decizii este unul dintre factorii care au permis companiei să evolueze constant.

Simpals nu dezvoltă un singur produs

Deși este cunoscută pentru platforme precum 999.md, Point.md, Știri.md sau Sporter, Simpals funcționează diferit față de majoritatea companiilor IT.

Roman Știrbu descrie compania drept un „conglomerat de startup-uri”, în care echipele testează permanent idei noi. Unele ajung să fie dezvoltate și lansate, altele sunt abandonate înainte de a deveni produse comerciale.

Potrivit acestuia, succesul nu vine din faptul că toate ideile funcționează, ci din capacitatea de a identifica rapid care dintre ele merită dezvoltate în continuare.

Echipa valorează mai mult decât ideea

Un alt subiect abordat în podcast este modul în care sunt construite echipele.

Roman Știrbu spune că investitorii analizează, în primul rând, oamenii din spatele unui proiect și capacitatea lor de a se adapta atunci când piața cere schimbări. O idee poate fi modificată sau chiar înlocuită, însă o echipă capabilă să învețe și să reacționeze rapid rămâne principalul avantaj al unei companii.

Deciziile se bazează pe validare, nu pe intuiție

În ultimii ani, modul în care Simpals dezvoltă produse s-a schimbat semnificativ.

Dacă în trecut multe proiecte erau lansate și testate direct pe piață, astăzi procesul începe cu validarea ideii. Echipele încearcă să înțeleagă dacă există o problemă reală, cine are nevoie de soluție și dacă produsul are șanse să devină sustenabil.

Această abordare reduce investițiile în proiecte fără perspectivă și permite concentrarea resurselor asupra ideilor cu potențial real.

Inteligența artificială schimbă modul de lucru

În cadrul podcastului, Roman Știrbu vorbește și despre impactul inteligenței artificiale asupra industriei IT.

Simpals utilizează tehnologii bazate pe inteligență artificială de mai mulți ani, însă, în opinia sa, dezvoltarea rapidă a acestor instrumente aduce și provocări. Una dintre ele este tendința unor sisteme AI de a confirma opiniile utilizatorilor, în loc să le pună sub semnul întrebării, ceea ce poate afecta gândirea critică.

În același timp, el consideră că inteligența artificială și automatizarea vor transforma radical modul în care oamenii lucrează și vor crea oportunități pentru activități în care creativitatea va avea un rol tot mai important.

Managementul începe cu organizarea

Un alt principiu pe care Roman Știrbu îl consideră esențial este gestionarea timpului.

În opinia sa, fără o cultură a planificării și a utilizării eficiente a calendarului este dificil să construiești o organizație care să crească sănătos. Managementul nu începe cu deciziile strategice, ci cu disciplina din activitatea de zi cu zi.

Podcastul integral Rethink IT, realizat de Moldova Innovation Technology Park, poate fi urmărit mai jos. În cadrul discuției, Roman Știrbu vorbește despre produsele dezvoltate de Simpals, deciziile care au influențat evoluția companiei și modul în care vede viitorul industriei IT.